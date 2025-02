Was Gründer im Handwerk wissen müssen: Kostenloses Seminar beantwortet alle Fragen

Das Team der Wirtschaftsförderung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald unterstützt Handwerkerinnen und Handwerker auf dem Weg in die Selbständigkeit. Mit der Gründungs- und Nachfolgewerkstatt wird ein kostenfreies Seminar geboten, das unter anderem über die Voraussetzungen einer Firmengründung, die Wahl der Rechtsform, notwendige Versicherungen und Gründungsformalitäten informiert. Vier Mal im Jahr gibt es die Veranstaltung auch in Mosbach. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops erfahren dann auch wie ein Geschäftsplan erstellt wird und welche Finanzierungsmöglichkeiten und Fördermittel es gibt. Ergänzend dazu werden alle Beratungs- und Serviceleistungen der Handwerkskammer vorgestellt, um einen Überblick über die Unterstützungsmöglichkeiten zu geben.



Die Teilnahme an der Gründungs- und Nachfolgewerkstatt ist kostenfrei. Sie findet im Jahr 2025 in Mosbach in den Räumlichkeiten der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald in der Nadlerstraße 2 jeweils von 16:00 bis 17:30 Uhr zu folgenden Terminen statt:



Donnerstag, 20. Februar 2025



Donnerstag, 8. Mai 2025



Donnerstag, 14. August 2025



Donnerstag, 6. November 2025



Eine Anmeldung zur Gründungs- und Nachfolgewerkstatt in Mosbach ist erforderlich per E-Mail an beratung@hwk-mannheim.de oder per Telefon: 0621 18002-158. Darüber hinaus steht das Team der Wirtschaftsförderung der Handwerkskammer auch jederzeit für Einzelgespräche zur Verfügung.

(lifePR) (