Wartungsarbeiten an Telefonanlage

Aufgrund von technischen Arbeiten an der Telefonanlage ist die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald am Donnerstag, 3. Februar 2022, zwischen 10 und 14 Uhr telefonisch nicht erreichbar. Außerhalb dieses Zeitraums steht die Handwerkskammer jedoch zu den üblichen Zeiten unter Telefon 0621 18002-0 wie gewohnt zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Erreichbarkeit grundsätzlich per E-Mail über info@hwk-mannheim.de gewährleistet. Informationen zur Handwerkskammer auf www.hwk-mannheim.de