Vorsitzende der Meisterprüfungsausschüsse diskutieren Themen von heute und morgen

Ohne Meisterprüfungsausschüsse keine Meisterprüfung bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Wie wichtig ihre Arbeit ist, verdeutlichte Alexander Dirks, Leiter des Geschäftsbereichs Meisterprüfung, beim Treffen der Ausschussvorsitzenden, zu dem die Kammer eingeladen hatte. Die jährliche Zusammenkunft war auch diesmal geprägt von angeregten Gesprächen und wichtigen Informationen. „Seit Jahren dient sie dem kollegialen Austausch, der fachlichen Vernetzung und der gemeinsamen Diskussion über aktuelle sowie zukünftige Entwicklungen im Prüfungswesen des Handwerks“, sagt Alexander Dirks.



Zehn der insgesamt 16 Ausschuss-Vorsitzenden nutzten die Gelegenheit zum Treffen. Im Mittelpunkt stand die kommende Berufsperiode. Alexander Dirks berichtete über den aktuellen Stand der Berufungen und beantwortete offene Fragen. Ein weiteres Thema war die Verabschiedung langjähriger Prüferinnen und Prüfer, die mit Ablauf der aktuellen Periode aus dem Ehrenamt ausscheiden. Sie werden im kommenden Jahr im Rahmen des Maimarktes ausgezeichnet. „Uns ist die Anerkennung für die langjährige, engagierte Arbeit sehr wichtig“, begründete Alexander Dirks den offiziellen Rahmen. „Manche haben über zehn Jahre engagiert mitgewirkt.“



Mit Blick auf die neue Berufsperiode kündigte der Geschäftsbereichsleiter an, dass allen Prüferinnen und Prüfern künftig die „Prüferfibel“ in digitaler Form zur Verfügung gestellt werde. Darin sind umfassende Informationen zur Arbeit von Prüfenden hinterlegt, jeweils für das entsprechende Gewerk aufbereitet. „Die Online-Version der Prüferfibel ist Teil unserer digitalen Weiterentwicklung“, sagte Alexander Dirks. So solle auch die bestehende Cloud-Plattform, die bisher primär für die Kommunikation mit den Vorsitzenden genutzt wurde, für alle Mitglieder der Prüfungsausschüsse geöffnet werden. Ziel hierbei sei, den Informationsfluss innerhalb der Meisterprüfungsausschüsse zu verbessern und den Austausch zu erleichtern.



Auch im organisatorischen Bereich sei ein weiterer Schritt zur Digitalisierung eingeleitet worden. So würden Abrechnungen künftig zentral über eine dafür vorgesehene E-Mail-Adresse eingereicht, um einen effizienten und transparenten digitalen Workflow zu etablieren.



Diskutiert wurde unter den Vorsitzenden der Umgang mit Fotoaufnahmen aus Prüfungssituationen im Kontext der Öffentlichkeitsarbeit. Gemeinsam wurde überlegt, wie solche Aufnahmen beispielsweise auf Social-Media-Kanälen sinnvoll eingesetzt werden könnten, um künftigen Prüflingen authentische Einblicke zu ermöglichen. Dabei wurde betont, dass dies selbstverständlich nur unter Beachtung aller datenschutzrechtlichen Vorgaben und in enger Abstimmung mit den jeweiligen Prüfungsausschüssen erfolgen solle.



So war das Vorsitzenden-Treffen auch in diesem Jahr wieder vom offenen Austausch, praxisnahen Diskussionen und gegenseitiger Wertschätzung geprägt. „Es zeigt sich immer wieder, dass die Weiterentwicklung des Prüfungswesens vom Engagement der Beteiligten lebt“, sagt Alexander Dirks. „Die Veranstaltung ist nicht zuletzt auch ein Zeichen des Dankes an alle ehrenamtlich engagierten Vorsitzenden, die sich mit großem Einsatz für die Qualität und Zukunft des Handwerks stark machen.“

