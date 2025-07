Vorbereitung auf AEVO-Prüfung: Qualifizierte Ausbildung für die Ausbilder von morgen

Wer Ausbilder sein möchte, muss sich dafür erst einmal qualifizieren. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet in Vorbereitung auf die AEVO-Prüfung qualifizierte Vorbereitungskurse an. Das nächste Seminar für den Ausbilderschein in nur elf Tagen startet am 27. Oktober 2025 in der Bildungsakademie der Kammer in der Gutenbergstraße 49. Aufgrund der beschränkten Anzahl von Plätzen wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Der Ausbilderschein ist auch für Meisteranwärter relevant und entspricht dem Prüfungsteil IV im gesamten Prüfungsrahmen.



Im Kurs lernen die Teilnehmenden alles, was es braucht, um Azubis professionell und auf Augenhöhe auszubilden. Dabei werden alle Schritte von der Planung der Ausbildung über die perfekte Organisation bis hin zum Abschluss abgedeckt. Auch der Frage, wie man überhaupt die richtigen Talente findet oder junge Menschen mit der eigenen Vision für einen Handwerksberuf begeistert und sie einstellt, stehen auf dem Lehrplan. „Werden Sie Mentor, Motivator und Coach in einer Person“, so die Zielsetzung für die Ausbilder in spe.



Der Kurs richtet sich an alle, die Lust haben, Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft mitzugestalten. Das können Handwerkerinnen und Handwerker sein, die in ihrem Beruf die Meisterprüfung anstreben, aber auch alle anderen, die einfach ihren beruflichen Horizont erweitern wollen. Dabei erreichen sie mit der AEVO-Qualifikation mehr als nur ein Zertifikat, nämlich den Beleg dafür, dass sie nicht nur fachlich, sondern auch pädagogisch alle Voraussetzungen als Ausbilder erfüllen.



Insgesamt geht der Kurs über elf Tage, die in drei Blöcke unterteilt sind, nämlich vom 27. bis 30. Oktober 2025, vom 17. bis 21. November 2025 und vom 4. bis 5. Dezember 2025. Der Unterricht findet an diesen Tagen jeweils von 9 bis 16 Uhr statt. Schriftliche Prüfung für den theoretischen Teil ist am 29. November 2025; die praktische Prüfung wird am 12. Dezember 2025 abgenommen und ist als Unterweisungsprobe oder PowerPoint-Präsentation abzulegen.



Bei entsprechender Förderung reduzieren sich die Kursgebühren auf unter 150,- Euro pro Teilnehmenden. Informationen zu Fördermöglichkeiten, zum Kurs an sich sowie Anmeldung beim Bildungsservice der Handwerkskammer, E-Mail: bildungsservice@hwk-mannheim.de. Direkte Ansprechpartnerin ist Sandra Taubert, Telefon 0621 18002-296, E-Mail: sandra.taubert@hwk-mannheim.de.

