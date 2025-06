Von anderen lernen: Gründerinnentag gibt Frauen Gelegenheit für Info und Austausch

„Ready to start“ lautet das Motto des Gründerinnentags, bei dem Firmengründerinnen, Jungunternehmerinnen und gründungsinteressierte Frauen am 27. Juni 2025 von 12 bis 17:30 Uhr ins Haus der Wirtschaft in Heidelberg eingeladen sind. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald stellt dabei als Kooperationspartner der veranstaltenden IHK Rhein-Neckar ihre Dienstleistungen für Existenzgründerinnen vor und gibt wertvolle Tipps und Informationen zur optimalen Vorgehensweise bei der Firmengründung im Handwerk.Der Aktionstag richtet sich an Frauen, die den Schritt in die Selbständigkeit planen oder bereits gegründet haben und nun auf der Suche nach fachlichem Input, Austausch und neuen Impulsen sind. Hierfür bietet der Gründerinnentag ein vielfältiges Programm. So erwarten die Teilnehmerinnen inspirierende Gründerinnenstories von Frauen, die den Schritt in die Selbständigkeit bereits gewagt haben. Außerdem gibt es praxisnahe Fachvorträge, interaktive Workshops und einen persönlichen Austausch. Thematisch geht es nicht nur um das neue Gründen eines Unternehmens, sondern auch um das Gründen durch die Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes.In Workshops vertiefen Expertinnen zudem verschiedene Themen wie „Personal Branding“, was die Entwicklung einer authentischen Marke meint, oder die Frage, welche Möglichkeiten es bei Finanzierung und Förderung gibt. Auch selbstbewusstes Auftreten und überzeugendes Kommunizieren wird thematisiert. Ein weiterer Workshop steht unter dem Motto „Freiberufliche Gründung – von der Idee bis zur Umsetzung“.Ergänzt wird das Programm durch Themen-Tische wie „gut beraten, gut vernetzt“, „betriebswirtschaftliches Denken und Handeln“ oder „Existenzgründung im Handwerk“, welche Raum für praxisnahe Fragen und direkten Austausch bieten. Beim „Meet and Speak!“ haben die Teilnehmerinnen zudem Gelegenheit zum gezielten Networking in lockerer Atmosphäre.„Der Gründerinnentag ist eine hervorragende Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzten, Impulse für das eigene Vorhaben zu sammeln und fundiertes Know-how rund um das Thema Selbständigkeit zu erhalten“, sagt Christiane Zieher, Betriebs- und Existenzgründungsberaterin bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung erforderlich.Unterstützung und Beratung für Existenzgründer bietet die Handwerkskammer in Mannheim über das Team der Wirtschaftsförderung, Kontakt: Christiane Zieher, Telefon 0621 18002-155, E-Mail: christiane.zieher@hwk-mannheim.de . Weitere Informationen und Anmeldung zum Gründerinnentag in Heidelberg auf www.ihk.de/rhein-neckar/gruenderinnentag