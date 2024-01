Virtuelle Workshop-Reihe thematisiert das Binden, Finden und Führen von Mitarbeitern

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald lädt zur virtuellen Workshop-Reihe „Mitarbeiter binden, finden, führen“ ein. Dafür sind drei Termine am 2. Februar 2024, am 23. Februar 2024 und am 15. März 2024 vorgesehen. Die drei Workshop-Teile greifen ineinander und bauen aufeinander auf. Sie finden jeweils freitags von 14 bis 17 Uhr über Microsoft Teams statt.Was die Workshop-Reihe beinhaltet, erklärt Emily Peters, Personalberaterin bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald: „Wir erarbeiten in einer kleinen Gruppe von engagierten Handwerksunternehmen Ideen, Vorschläge, Ansätze, Werkzeuge, Inhalte und Maßnahmen zu den Themen: Mitarbeiter binden, finden und führen.“ Deshalb sei die Teilnehmerzahl auch auf maximal 20 Personen begrenzt. Für den interaktiven Austausch seien zudem Kamera und Mikrofon Voraussetzung.Im Mittelpunkt eines jeden Workshopteils stehen konkrete Fragestellungen, deren Beantwortung erarbeitet werde. So stelle sich beim Inhalt „Mitarbeiter binden“ beispielsweise die Frage, wie man seine Leistungsträger im Unternehmen halten könne. Beim Inhalt „finden“ sei eine Fragestellung, wie man genau die Mitarbeitenden bekommt, die wirklich zum Betrieb passen, und beim Inhalt „führen“ könne beispielsweise die Frage erörtert werden, wie man sein Team für die Aufgaben der Zukunft motiviere.„In den interaktiven Vorträgen und praxisorientierten Übungen können die Teilnehmenden selbst steuern, welche Impulse sie nach dieser Workshop-Reihe in ihren Unternehmen umsetzen möchten“, sagt Emily Peters. „Jeder kann vom Austausch mit anderen Handwerksbetrieben und den Expertinnen und Experten der Handwerkskammern profitieren.“ Die Workshop-Reihe über Microsoft Teams ist kostenlos. Interessierte erhalten direkt nach der Anmeldung zu den drei Terminen ihren persönlichen Zugangslink.Weitere Informationen und Anmeldung bei Emily Peters, Beraterin für Personal- und Organisationsentwicklung, Telefon 0621 18002-150, E-Mail: emily.peters@hwk-mannheim.de