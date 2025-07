Verhaltene Erholung: Handwerkskonjunktur bleibt im zweiten Quartal 2025 unter Druck

Das regionale Handwerk blickt auf ein weiterhin durchwachsenes zweites Quartal 2025. Nach einem schwachen Jahresauftakt ist die wirtschaftliche Lage vieler Betriebe im Rhein-Neckar-Odenwald-Raum zwar von ersten Lichtblicken begleitet, eine nachhaltige Erholung lässt jedoch auf sich warten. Die aktuelle Konjunkturerhebung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zeigt: Die Einschätzungen zur Geschäftslage bleiben verhalten, die Umsätze rückläufig – trotz einer teils positiven Entwicklung bei Aufträgen und Betriebsauslastung.



Geschäftslage: mehrheitlich gut



Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil der Betriebe, die ihre Geschäftslage als „gut“ bewerten, um vier Prozent auf 52 Prozent gesunken. Gleichzeitig stieg der Anteil negativer Einschätzungen leicht auf elf Prozent. Nur 27 Prozent rechnen im kommenden Quartal mit einer Verbesserung – fünf Prozent weniger als im Vorjahr. Die Mehrheit (57 Prozent) erwartet eine gleichbleibende Lage.



Auftragslage: durchwachsen



Gemischte Signale sendet die Auftragslage: Während 31 Prozent steigende Auftragseingänge verzeichnen – vier Prozentpunkte mehr als 2024 – berichten auch 28 Prozent von rückläufigen Aufträgen. Der Anteil stabiler Eingänge sank deutlich. Die Erwartungen bleiben insgesamt zurückhaltend.



Betriebsauslastung: gestiegen



Positiver fällt die Entwicklung bei der Betriebsauslastung aus: Über die Hälfte der Betriebe (52 Prozent) war zu mehr als 80 Prozent ausgelastet – ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere das Kfz-Handwerk und der Ausbaubereich melden teils überdurchschnittliche Werte. Rückläufig zeigt sich hingegen das Bau-Handwerk, das signifikante Auslastungsverluste verzeichnet.



Umsatzlage: angespannt



Trotz gestiegener Auslastung bleibt die Umsatzlage angespannt: Nur 26 Prozent der Betriebe berichten von steigenden Umsätzen (2024: 29 Prozent), während der Anteil rückläufiger Umsätze auf 31 Prozent zulegte. Der Konjunkturindex fällt damit in den Negativbereich. Auch die Erwartungen für das nächste Quartal bleiben gedämpft. Der Preisdruck wirkt sich zunehmend auf die Endpreise aus: 38 Prozent haben ihre Verkaufspreise angehoben.



Die Beschäftigungsentwicklung bleibt schwach: Nur acht Prozent der Betriebe meldeten einen Zuwachs, 20 Prozent hingegen einen Rückgang. Auch bei den Investitionen zeigt sich Zurückhaltung: Nur sieben Prozent planen künftig mehr zu investieren.



Prognosen: eher angespannt



In den einzelnen Gewerken bleibt das Bild uneinheitlich. Während das Kfz-Handwerk aktuell am besten abschneidet, trüben sich die Prognosen für das kommende Quartal deutlich ein – ein Trend, der sich über fast alle Branchen hinweg zeigt. Die Konjunktur bleibt angespannt, auch wenn einzelne Indikatoren Hoffnung auf Stabilisierung geben.

