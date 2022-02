Unterstützung zur Fachkräftesicherung

Mitarbeiterqualifizierung bietet Arbeitnehmern und Betrieben eine vielversprechende Chance

Im Handwerk ist der Fachkräftemangel ein akutes Thema. Auch die Betriebe der Region sind davon betroffen. Eine Chance, die Herausforderung zu meistern, bietet die Qualifizierungsoffensive der Bundesregierung, deren Angebot auch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald den Unternehmen ans Herz legt. Mit dem Programm unterstützt die Bundesagentur für Arbeit die Weiterqualifizierung von Beschäftigten: So soll die Förderung darauf ausgerichtet sein, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu bestärken, deren Tätigkeiten durch neue Technologien ersetzt werden können oder die in sonstiger Weise vom Strukturwandel betroffen sind. Die Förderung gilt aber nicht nur jenen, deren Arbeitsplätze unmittelbar betroffen sind. Jeder kann sie beantragen – geringqualifizierte Beschäftigte ebenso wie Mitarbeitende auf allen Qualifikationsebenen und in allen Unternehmensgrößen.



Ein Beispiel aus dem Förderprogramm „Weiter.Bildung!“-Qualifizierungsoffensive ist die einzelbetriebliche Umschulung, die angelernte Mitarbeiter zum Berufsabschluss führt und somit zur Fachkraft ausbildet. „Das ist sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber eine interessante Möglichkeit“, sagt Ausbildungsberater Rainer Kettner von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Die Arbeitnehmer bleiben während der Qualifizierung in ihrem bestehenden Arbeitsvertrag und erhalten ihre Bezüge ungekürzt weiter, während die Betriebe von einem attraktiven Zuschuss zum Arbeitsentgelt und – nach erfolgreichem Abschluss – einem zum Gesellen qualifizierten Mitarbeiter profitieren.



„Die Handwerkskammer hat in den vergangenen Jahren viele erfolgreiche Maßnahmen in enger Abstimmung mit den Beratenden des Arbeitgeberservice der Agenturen für Arbeit im Kammerbezirk begleiten dürfen“, sagt Rainer Kettner. Weitere Informationen zur Mitarbeiterqualifizierung erteilen die Agentur für Arbeit sowie Rainer Kettner von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-136, E-Mail: kettner@hwk-mannheim.de