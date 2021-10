Unterstützung für perfekte Mitarbeitergespräche

Wie zufrieden sind meine Mitarbeiter? Wie kann mein Betrieb familienbewusster aufgestellt werden? Welche Bedürfnisse haben meine Mitarbeiter? Antworten auf diese Fragen kann ein Unternehmer im Mitarbeitergespräch erhalten. Denn gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sollten die Bedürfnisse und die Zufriedenheit der Beschäftigten nicht zu kurz kommen, um Fachkräfte langfristig im Betrieb zu halten.



Um die Gesprächsführung in Mitarbeitergesprächen zu erleichtern, haben die Handwerkskammern in Baden-Württemberg ein visuelles, interaktives Gesprächsinstrument – kurz „VisMa“ – entwickelt. Das visuelle Mitarbeitergespräch unterstützt Betriebe bei der Durchführung von Mitarbeitergesprächen sowie der Auswertung der Ergebnisse. Im Gespräch werden zehn personalrelevante Themenfelder durch den Mitarbeiter nach Wichtigkeit und Umsetzung im Betrieb in einer Matrix angeordnet. Dadurch hat der Mitarbeiter deutlich mehr Einfluss auf den Verlauf des Gesprächs und die Auswahl der Gesprächsthemen. Dank der Erkenntnisse durch „VisMa“ im Anschluss an das Gespräch, können Handlungsfelder im Betrieb erkannt und geeignete Maßnahmen eingeleitet werden. Die Vor- und Nachbereitung des Gesprächs ist eng mit der für Betriebe kostenfreien Personalberatung der Zukunftsinitiative „Handwerk 2025“ verknüpft. Handwerksbetriebe erhalten eine kostenlose Version des „VisMa“ nach einer kurzen und individuellen Beratung bei Melanie Jahn, der Personalberaterin der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald.



„VisMa“ wurde im Zuge des landesweiten Projekts „Frauen im Handwerk“ durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg gefördert und in Zusammenarbeit mit dem itb (Institut für Betriebsführung) in Karlsruhe entwickelt.

