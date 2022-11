Unterstützung für kreative Köpfe im Handwerk

Erfindersprechtag in der Kammer – Experten helfen bei der Umsetzung innovativer Ideen

Der nächste Erfindersprechtag der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald findet am 17. November 2022 zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Kammer, B1, 1-2, in Mannheim statt. „Innovative Ideen sind im Handwerk gefragt“, sagt Thomas Hollritt. Doch von der Idee bis zur Umsetzung ist es ein langer Weg, auf dem es so einiges zu berücksichtigen gilt. Dafür bietet die Handwerkskammer den Erfindersprechtag. In Kooperation mit erfahrenen Patentanwaltskanzleien aus der Region haben kreative Köpfe beim Termin die Möglichkeit, sich rund um das Themengebiet der gewerblichen Schutzrechte zu informieren. „Ganz gleich, ob man eine neue handwerkliche Idee oder eine technische Lösung erarbeitet hat – es ist wichtig zu wissen, wie man seine Entwicklung schützen lassen kann“, so Thomas Hollritt. Bei der kostenlosen, halbstündigen Erstberatung wird selbstverständlich Vertraulichkeit garantiert.



Im Vorfeld ist eine Anmeldung zur verbindlichen Terminvereinbarung erforderlich. Diese wird von Carmen Eich-Romero, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-153 oder E-Mail: romero@hwk-mannheim.de, entgegengenommen.



Bei weiteren Fragen steht in der Handwerkskammer auch Thomas Hollritt zur Verfügung, Telefon 0621 18002-146 oder E-Mail: hollritt@hwk-mannheim.de.