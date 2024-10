Unternehmerabend in Mosbach mit Infoangebot und Raum zum Netzwerken und Austausch

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald lädt am Dienstag, 5. November 2024, zu einem Unternehmerabend in das Haus des Handwerks (Nadlerstraße 2) in Mosbach ein. Von 18 bis 20 Uhr bietet die kostenlose Informationsveranstaltung einen Einblick in die Beratungsleistungen der Handwerkskammer und berichtet über Aktuelles aus dem Handwerk.Die Berater der Wirtschaftsförderung der Handwerkskammer stellen ihre Fachgebiete und kostenlosen Dienstleistungen vor und informieren über Neuerungen. Das umfangreiche Beratungsangebot der Handwerkskammer umfasst Themen von der Existenzgründung mit Rechtsberatung über Digitalisierungs- und Umweltberatung bis hin zur Begleitung von Betriebsübernahmen und Übergaben. Außerdem werden die Teilnehmenden über die aktuellen Programme zur Finanzierung von Vorhaben und über Fördermittel für Handwerksbetriebe informiert. Die Experten stehen bei allen Fragen Rede und Antwort. Im Anschluss an die Veranstaltung ist noch Raum zum Netzwerken und für den allgemeinen Austausch.Anmeldungen zur kostenlosen Veranstaltung sind bis zum 4. November 2024 direkt über die Homepage der Handwerkskammer auf www.hwk-mannheim.de unter der entsprechenden Eintragung im Veranstaltungskalender möglich. Das Team der Wirtschaftsförderung unterstützt Handwerksbetriebe generell bei allen Fragen und Anliegen, erreichbar per E-Mail an: beratung@hwk-mannheim.de