Unternehmen und ihre Mitarbeiter: Experten berichten über die Personaltrends 2025

Mit einem Webseminar über die Personaltrends 2025 unterstützen die baden-württembergischen Handwerkskammern die Betriebe beim Finden und Binden von Fachkräften. „Das Webseminar bietet einen umfassenden Überblick über die entscheidenden Entwicklungen und Trends im Personalwesen, die das neue Jahr prägen werden“, sagt Katja Mayer, Personalberaterin bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Darüber hinaus werden im Jahresprogramm auch all die weiteren Themen angesprochen, die Handwerksbetriebe immer wieder bewegen.“Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels komme einem durchdachten Personalmanagement eine große Bedeutung zu. So geht es in den Webseminaren um ganz verschiedene Themen von neuen Strategien zur Mitarbeitergewinnung über eine noch effektivere Organisationsentwicklung bis hin zu den neuesten Kommunikations- und Führungswerkzeugen fürs Handwerk. „Die Expertinnen und Experten der Handwerkskammern zeigen auf, wie sich die Arbeitswelt 2025 weiterentwickeln wird und was das für die Personalarbeit bedeutet“, so Katja Mayer.Im Webseminar am 30. Januar 2025 geben die Berater von 11 bis 12 Uhr einen Überblick über die Termine und Inhalte des Jahres und stellen sich vor. Ansprechpartnerin bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ist Personalberaterin Katja Mayer, Telefon 0621 18002-150, E-Mail: katja.mayer@hwk-mannheim.de . Anmeldungen zum Webseminar sind erforderlich über den Link: https://horizont-handwerk.de/webseminare/personaltrends-2025/