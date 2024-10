Über Jahrzehnte hinweg mit großem Engagement ehrenamtlich für das Handwerk im Einsatz

Mit der Verleihung der Stele der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald wurde Raumausstattermeister Rudolf H. Vogel aus Heidelberg eine hohe Auszeichnung zuteil, die er bei der 138. Sitzung der Vollversammlung aus den Händen von Präsident Klaus Hofmann entgegennehmen durfte. Neben Rudolf H. Vogel gibt es nur zwei weitere Personen, der die besondere Ehre zuteilwurde.



Welch „bemerkenswerte Geschichte des ehrenamtlichen Engagements“ Rudolf H. Vogel vorzuweisen habe, zeigte der Kammerpräsident in seinem Rückblick auf. Er führte zurück in die 1980er-Jahre, als alles begann. 1985 habe der nun Geehrte nämlich das Amt des stellvertretenden Obermeisters der Raumausstatter- und Sattler Innung Heidelberg angenommen und wurde nur zwei Jahre später zum Obermeister gewählt – ein Amt, das er von 1987 bis 1998 ausfüllte. Dem kurzen Gastspiel als stellvertretender Obermeister im Jahr 1998 folgte ab 1999 erneut das Amt des Obermeisters, das der Raumausstattermeister in der Folge weitere 23 Jahre ausübte – wenngleich sich auch die Konstellation ein wenig veränderte. „In Ihre Amtszeit fiel nämlich ein solch wichtiges Ereignis wie die Fusion zur Raumausstatter- und Sattler-Innung Rhein-Neckar am 1. Mai 2007, deren Obermeister Rudolf Vogel dann von 2007 bis 2022 war“, erinnerte Klaus Hofmann.



Den ersten Kontakt im Ehrenamt für die Vollversammlung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald machte Rudolf H. Vogel im Jahr 1989, als er zum ersten Stellvertreter gewählt wurde und dem Gremium zwei Amtszeiten lang als solcher zur Verfügung stand. 1999 wechselte der Status in den eines ordentlichen Mitglieds der Vollversammlung. Es folgten fünf Legislaturperioden von 1999 bis zum jetzigen Ausscheiden. „In diesen 25 Jahren durfte das höchste Gremium der Handwerkskammer stets auf Ihr Mitwirken vertrauen“, so Klaus Hofmann. „Sie standen in dieser Zeit mit all Ihrem Wissen und großer Kompetenz zur Verfügung.“



Darüber hinaus war Rudolf H. Vogel von 1993 bis 1997 zunächst stellvertretendes und von 1997 bis 2019 ordentliches Mitglied des Berufsbildungsausschusses, wobei er von Oktober 1998 bis 2019 als alternierender Vorsitzender agierte. Auch als Sachverständiger brachte der Raumausstattermeister über Jahrzehnte hinweg seine Fachkompetenz ein und war vom 20. Juni 1986 bis 24. Oktober 2024 öffentlich bestellt und vereidigt.



Kammerpräsident Klaus Hofmann bezeichnete Rudolf H. Vogel als einen immer „wichtigen Partner“ in den Reihen der Vollversammlung. „Wir haben über die Jahre viel miteinander diskutiert, haben uns ausgetauscht, Wichtiges vorangebracht, viele Beschlüsse gefasst“, sagte er und dankte für „das wertvolle Zutun“ Vogels rund um die Belange des Handwerks. Neben der Stele der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald erhielt der Raumausstattermeister auch die Ehrenurkunde der Kammer für seine 38-jährige Tätigkeit als Sachverständiger.

