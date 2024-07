Turbo-Crashkurs der Handwerkskammer macht‘s möglich: In 8 Tagen zum Ausbilderschein

Wer im Handwerk ausbildet, braucht bestimmte Voraussetzungen. In der Regel ist es Meisterinnen und Meistern vorbehalten, weil sie die entsprechenden Fachkenntnisse haben, um sie an den Nachwuchs weiterzugeben. Darüber hinaus ist weiteres Wissen erforderlich, das man beim „Ausbilderschein“ erwerben kann. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet in ihrer Bildungsakademie einen „8 Tage Turbo-Crashkurs“ dafür an. Er richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die die Ausbildungsberechtigung erwerben möchten, oder an Personen, die in einem Handwerksberuf die Meisterprüfung ablegen. Eine bestandene Ausbildereignungsprüfung kann als Teil IV der Meisterausbildung anerkannt werden.Der Kurs vermittelt die fachliche Qualifikation und das berufs- und arbeitspädagogische Know-how zum Ausbilden des Handwerksnachwuchses. Es werden alle wesentlichen Themen bearbeitet, die für den beruflichen Erfolg im Umgang mit Azubis erforderlich sind: Dazu gehört, die Ausbildungsvoraussetzungen zu prüfen und die Ausbildung mit all ihren Aspekten und Erfordernissen zu planen, Ausbildungsinhalte vorzubereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitzuwirken. Auch das Begleiten während der Ausbildung und der Ausbildungs-Abschluss sind Inhalte.Der Kurs erstreckt sich über folgende Termine: 14. Oktober 2024 von 18:00 bis 20:15 Uhr, 16. November 2024 sowie 23. bis 29. November 2024 (ausgenommen 26.11.) von 9:00 bis 16:00 Uhr, Samstag von 9:00 bis 14:00 Uhr. Hinzu kommen am 9. und 10. Dezember 2024 von 9:00 bis 17:00 Uhr Präsenztermine für den Praxisteil. Darüber hinaus unterstützt ein regelmäßiger Online-Unterricht das Lernen, welcher vom 5. bis 26. November 2024, jeweils dienstags und donnerstags von 18:00 bis 21:15 Uhr stattfindet.Weitere Informationen zum Kurs und Anmeldung beim Bildungsservice der Handwerkskammer, Sandra Taubert, Telefon 0621 18002-296, E-Mail: sandra.taubert@hwk-mannheim.de