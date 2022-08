Thomas Hammer als neuer Sachverständiger vereidigt

Sachverständigenwesen laut Kammerpräsident Klaus Hofmann von unschätzbarem Wert

Der Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Klaus Hofmann, hat mit Thomas Hammer aus Angelbachtal einen neuen Sachverständigen für das Metallbauer-Handwerk, Teilgebiet: Konstruktionstechnik, öffentlich bestellt und vereidigt. Klaus Hofmann wies während der kleinen Feierstunde im Kammergebäude in Mannheim auf die wichtigen Aufgaben der Sachverständigen hin. Sie seien „Experten für alle Fälle“, sorgen mit ihren Gutachten und Stellungnahmen für Klarheit und schlichten Streitfälle möglichst noch vor dem Gang zum Gericht.



Bei der öffentlichen Bestellung und Vereidigung wurde Thomas Hammer auf die Einhaltung der Sachverständigenordnung und der einschlägigen Vorschriften aus dem Strafgesetzbuch verpflichtet. Diese Verpflichtung wie auch die besondere Sachkunde bieten Gerichten, Behörden und Betrieben sowie privaten und sonstigen Auftraggebern die Gewähr eines unabhängigen objektiven Gutachtens. Eine ständige Fortbildungspflicht sichert zudem die Qualifizierung auf höchstem Niveau und den aktuellen Wissensstand.



„Als Sachverständiger entscheiden Sie auch über die handwerkliche Qualität und damit über den Standard handwerklicher Leistung“, machte Klaus Hofmann deutlich. Sachverständige lieferten, so der Kammerpräsident weiter, die entscheidenden handwerklichen Fakten, die dann – etwa vor Gericht – zu einem Urteil führen können. „Das Sachverständigenwesen ist von unschätzbarem Wert für das Handwerk der Region“, sagte er an Thomas Hammer gewandt. „So dienen Sie dem Handwerk.“ Die Aufgabe erfordere nicht nur großes Fachwissen, sondern zugleich auch Sensibilität im Umgang mit der Aufgabe und mit den Menschen.