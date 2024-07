Tag des Handwerks in der Bildungsakademie Mannheim: Umschauen, Mitmachen, Spaß haben

Am „Tag des Handwerks“, dem bundesweiten Aktionstag am 21. September 2024, lädt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zum Tag der offenen Tür in ihre Bildungsakademie ein. Von 10 bis 16 Uhr erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm, das die Möglichkeiten im Handwerk zeigen und jungen Menschen Lust darauf machen möchte, Teil der Handwerksfamilie zu werden.Doch nicht nur Ausbildungsinteressierte sind angesprochen, auch Handwerkerinnen und Handwerker sind herzlich eingeladen, sich in der Bildungsakademie in der Gutenbergstraße 49 in Mannheim umzuschauen. Entsprechend breit gefächert ist das Programm: Neben lebendigen Werkstätten warten auch spannende Vorträge und Leckeres von den Food-Trucks auf die Besucher. Der Tag des Handwerks soll Gelegenheit zum Netzwerken bieten und für einen lebendigen Austausch sorgen. So präsentieren auch Betriebe sich und ihr Handwerk.Unter dem Motto „Handwerk live“ sind Mitmach-Aktionen in den Werkstätten vorgesehen, die von den qualifizierten Ausbilderinnen und Ausbildern der Bildungsstätte angeleitet werden. Auch innovative Techniken wie virtuelles Lackieren oder virtuelles Schweißen können ausprobiert werden. Im Hof wird wohl der Traum eines jeden kleinen Jungen und Mädchens erfüllt: Einmal selbst Bagger fahren!Darüber hinaus stehen spannende Vorträge zu unterschiedlichsten Themen für angehende Meisterinnen und Meister, für Betriebsinhaber, für Auszubildende, für Jugendliche und deren Eltern auf dem Programm. Für Lehrlinge, die gerade erst ihre Ausbildung in einem der Betriebe der Region begonnen haben, ist der Tag des Handwerks auch „Welcome Day“ und gibt einen Überblick über das, was sie während der überbetrieblichen Ausbildung in der Bildungsakademie erwartet.Zur Abrundung gibt’s zudem das eine oder andere Spiel wie Torwandschießen oder Vier-Gewinnt. Fehlt nur noch die Musik: Sie kommt von DJ-Febo, den man von „Das Ding“ und „Planet Radio“ kennt.Weitere Informationen auf www.hwk-mannheim.de/tdh24