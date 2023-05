Tag der Ausbildung in der Halle des Handwerks

Am Samstag, 6. Mai 2023, steht die Halle Nr. 5, die Halle des Handwerks, auf dem Mannheimer Maimarkt ganz im Zeichen der Ausbildung. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald lädt dann zu einem Aktionstag ein, der Eltern mit ihren Kindern auf der Suche nach dem geeigneten Ausbildungsberuf begleitet. Selbstverständlich sind auch Lehrkräfte und andere Beteiligte auf diesem wichtigen Weg in die Zukunft angesprochen, um sich ein lebendiges Bild von den Möglichkeiten im Handwerk zu machen.Beim „Tag der Ausbildung“ stehen in der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr die Experten der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung mit Rat und Tat zur Seite und beantworten alle Fragen rund um die Ausbildungsberufe und -möglichkeiten im Handwerk. So haben Eltern und deren Kinder ebenso wie junge Erwachsene die Möglichkeit, gezielt Antworten auf ihre Fragen zu erhalten und eine erste Beratung rund um die Berufsorientierung in Anspruch zu nehmen. Neben den Informationen gibt es in der Halle des Handwerks aber auch Gelegenheit, sich ein lebendiges Bild von vielen Handwerksberufen zu machen. An den Ständen der ausstellenden Handwerke kann nicht nur geschaut, sondern auch vieles ausprobiert werden. „Es ist uns ein Anliegen, Handwerk zu veranschaulichen und jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auszuprobieren, ihre Talente zu entdecken und damit ihr Interesse für den einen oder anderen Beruf zu wecken“, sagt Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald.Der 6. Mai ist als Samstag bewusst als Familientag konzipiert, damit sich Eltern und ihre Kinder in aller Ruhe und ohne Zeitnot informieren können. „Die Mitmach-Aktionen an den Ständen sind ein Tor für Entdeckungen, das schon so manchem den Weg in eine erfüllte berufliche Zukunft geöffnet hat“, weiß Klaus Hofmann aus den Erfahrungen der Vergangenheit. Es darf gehämmert, geschraubt, gebacken und frisiert werden, wobei die Vielfalt aller Möglichkeiten nicht in einem Satz zu erfassen ist, sondern einfach erlebt werden muss. An einigen Ständen wird auch mithilfe von VR-Technologie ein geradezu lebensechter Eindruck von der Arbeit im entsprechenden Handwerk vermittelt. Berührungsängste braucht dabei niemand zu haben. Überall stehen den Interessierten Menschen aus dem Handwerk zur Seite, die sich darauf freuen, ihre Leidenschaft zu vermitteln. „Der Tag der Ausbildung ist zum Anfassen und Ausprobieren, aber auch dazu da, um mit Auszubildenden und Betriebsinhabern ins Gespräch zu kommen“, sagt Handwerkskammerpräsident Klaus Hofmann.Begleitet wird der Aktionstag von Veranstaltungen im „Forum“ in der Halle des Handwerks. Hier gibt es interessante Vorträge und Gesprächsrunden zu Ausbildungsthemen. Im Überblick:10:00 Uhr: Zukunftsgarantie Handwerk - Podiumsdiskussion mit Auszubildenden und Experten11:00 Uhr: Vortrag „Ausbildung und Karriere im Handwerk“12:00 Uhr: Handwerk macht glücklich - Podiumsdiskussion mit Auszubildenden und Experten13:00 Uhr: Eltern-Kind-Parcours: Handwerk zum AnfassenAlle Veranstaltungen sind selbstverständlich kostenlos und geben Interessierten einen ersten Einblick in die Themen des Handwerks. Während beim Vortrag „Ausbildung und Karriere im Handwerk“ die Möglichkeiten im Vordergrund stehen, die eine berufliche Laufbahn in Handwerksberufen bereithält und wie man seinen Weg zum Erfolg optimal planen kann, rückt bei der Podiumsdiskussion die Erfahrung jener in den Mittelpunkt, die sich bereits für ihren Weg ins Handwerk entschieden haben. Dabei werden die verschiedenen Perspektiven aus der Sicht von Ausbildern und Auszubildenden beleuchtet. Ihre Erfahrungen geben unmittelbar und unverfälscht die Eindrücke der handwerklichen Ausbildung wieder.Der Eltern-Kind-Parcours lädt schließlich dazu ein, bei einer Rallye durch die Halle des Handwerks an Mitmach-Aktionen teilzunehmen und eigene Erfahrungen zu sammeln. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Handwerkskammer begleiten bei der Aktion und geben Hilfestellung, wann immer sie benötigt wird. Selbstverständlich kann man aber unabhängig der Rallye auch selbst an den Ständen ausprobieren.Informationen rund um die Ausbildung im Handwerk gibt es auch auf der Website zur regionalen Ausbildungskampagne der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald auf www.handwerk-das-isses.de