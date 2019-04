Pressemitteilung BoxID: 749525 (Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald)

Symbol "Maibaum" als Zeichen des Maimarkts 2019 übergeben

"Handwerkergarten" als Begegnungsstätte im Mittelpunkt der Hallen des Handwerks 27 und 28 / Lebende Baustelle

Mit einem letzten symbolischen Schlag durch Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und dem Präsident der Handwerkskammer, Alois Jöst, hat die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald dem Maimarkt 2019 den Maibaum als Symbol des Handwerks und Mittelpunkt von Deutschlands größter Verbrauchermesse übergeben, „weil ein Maimarkt ohne Maibaum nur die Hälfte wert ist“, wie Jöst erklärte. Weit über das Mühlfeld ist er sichtbar und begleitet die Besucher rund um die Uhr.



In den Hallen des Handwerks 27 und 28 präsentiert sich ein modernes Handwerk als Wirtschaftsmacht mit dem Motto: „Die Zukunft ist unsere Baustelle.“ 20 Handwerke machen mit einem attraktiven Ausschnitt auf die Vielfalt von Deutschlands vielfältigstem Wirtschaftszweig aufmerksam.



Thematisch ist in diesem Jahr die Suche nach Fachkräften im Schwerpunkt der Hallen des Handwerks, während optisch der Handwerkergarten zur Begegnung zwischen Gästen und Handwerk einlädt.



Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr eine lebende Baustelle, die von den Lehrlingen der überbetrieblichen Ausbildung der Bildungsakademie getragen wird. Hier können die Besucherinnen und Besucher zuschauen wie kleine Mauerwerke entstehen, wie sie auch in der überbetrieblichen Ausbildung gefertigt werden. Zudem werden Fliesenspiegel mit Dünn- und Dickbettmörtel hergestellt.

