Stolze Erfolgsquote von 100 Prozent

Es ist die höchste Stufe der betriebswirtschaftlichen Fortbildung im Handwerk: der „geprüfte Betriebswirt nach der Handwerksordnung“. Sieben Absolventinnen und Absolventen haben den begehrten Titel nach erfolgreicher Prüfung nun wieder erreicht. In einer kleinen Feierstunde in der Bildungsakademie in Mannheim, zu der Marcus Braunert, Leiter der Bildungsstätte, begrüßte, erhielten sie am Dienstag die Urkunden aus den Händen von Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald.„Der Abschluss ermöglicht Ihnen eine internationale Vergleichbarkeit“, erläuterte der Kammerpräsident die Wertigkeit der Weiterbildung. Der Titel des „geprüften Betriebswirts nach der Handwerksordnung“ entspricht der Stufe 7 des Deutschen Qualifikationsrahmens und steht damit auf einem Level mit dem akademischen Masterabschluss. Voraussetzung für den Weiterbildungslehrgang ist ein Meister-Abschluss im Handwerk oder aber eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich.Entsprechend bunt gemischt war die siebenköpfige Teilnehmergruppe, die am Dienstag ihren erfolgreichen Abschluss feierte. Von der Friseurin über den Beruf des Malers und Lackierers oder Kfz-Mechatronikers bis hin zum Stuckateur oder Beton- und Stahlbetonbauer kamen die Meisterinnen und Meister aus den verschiedensten Handwerksbereichen. Ein Teilnehmer konnte als Installateur und Heizungsbauer sowie Fliesen-, Platten- und Mosaikleger gleich zwei Meistertitel vorweisen und legte mit dem Abschluss als geprüfter Betriebswirt nach Handwerksordnung jetzt noch eine Schippe obendrauf. Ergänzt wurde die Gruppe von einer Teilnehmerin mit kaufmännischer Ausbildung als Bankkauffrau.Dass alle sieben, die den Vollzeitlehrgang in der Bildungsakademie der Handwerkskammer im Oktober 2022 starteten, nun mit der Projektarbeit und Prüfung Ende Juni auch erfolgreich bestanden, ist gar nicht selbstverständlich, vermerkte Handwerkskammerpräsident Klaus Hofmann. Die Weiterbildung sei anspruchsvoll und erwarte von den Teilnehmenden Lernbereitschaft und die Offenheit, sich in neue Themenbereiche einzuarbeiten. Dem sechsmonatigen Vollzeitlehrgang folgte eine Selbstlernphase, in der auch eine Projektarbeit umgesetzt wurde, deren Präsentation Ende Juni den letzten Part der Bewertung bildete. Die Themen wurden hierbei individuell besetzt, wobei die Teilnehmenden mit aktuellen Ansätzen und Bezug zum eigenen Arbeitsgebiet Praxisnähe und Innovationsgeist bewiesen. Wie vielfältig die Projektthemen sind, zeigen diese Beispiele: So befasste sich ein Teilnehmer mit der Fragestellung, wie Mitarbeiter an Handwerksunternehmen beteiligt werden und dabei „viel mehr als monetäre Anreize“ geschaffen werden können. Ein anderes Projekt zeigte die Herausforderungen und Chancen beim Wechsel vom analogen zum digitalen Montagezettel im Fensterbau auf.„Das Handwerkszeug, sich solchen komplexen Konzeptionen zu stellen, haben Sie in Ihrer Weiterbildung erhalten“, betonte Handwerkskammerpräsident Klaus Hofmann. „Mit dem erfolgreichen Abschluss haben Sie nun beste Chancen für Ihren weiteren beruflichen Weg, für Erfolg und eine aussichtsreiche Karriere. Alle Türen stehen Ihnen offen. Es ist an Ihnen, hindurchzugehen.“ Bei einem Notendurchschnitt von 2,37 haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Kompetenz bewiesen. Die Bestnote von 1,7 wurde gleich zweimal notiert.Neue Kurse zum geprüften Betriebswirt beziehungsweise zur geprüften Betriebswirtin nach der Handwerksordnung beginnen in der Bildungsakademie der Handwerkskammer in Teilzeit am 4. September 2023 und in Vollzeit am 2.Oktober 2023. Anmeldung bei Kristina Klein, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-227, E-Mail: kristina.klein@hwk-mannheim.de.Weitere Informationen zu diesem und weiteren Bildungsangeboten der Handwerkskammer unter der Rubrik Weiterbildung / Kurse und Seminare auf www.hwk-mannheim.de