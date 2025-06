Spieglein, Spieglein an der Wand – was macht zum attraktiven Arbeitgeber im Land?

In einem kostenlosen Webseminar am Donnerstag, 26. Juni 2025, von 11 bis 12 Uhr informiert die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald über Strategien, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. „Auch für Handwerksbetriebe ist es in den vergangenen Jahren zu einer immer kniffligeren Angelegenheit geworden, geeignete Mitarbeitende zu finden und sie langfristig ans Unternehmen zu binden“, sagt Katja Mayer, Personalberaterin der Handwerkskammer in Mannheim. In dem Online-Seminar wird Chefs aus dem Handwerk gezeigt, wie sie ihre Arbeitgeberattraktivität selbst einschätzen und daraus Handlungsempfehlungen ableiten können. „Jeder Arbeitgeber hat individuelle Stärken, die ihn auszeichnen und besonders machen“, so Katja Mayer. Diese gelte es ausfindig zu machen und gezielt in der Kommunikation zu nutzen.Das Seminar mit dem Titel „Spieglein, Spieglein an der Wand – bin ich der attraktivste Arbeitgeber im Land?“ führt die Teilnehmenden durch alle Fragen und zeigt Ansatzpunkte auf. Anmeldungen sind erforderlich und über den Link im entsprechenden Eintrag im Veranstaltungskalender auf www.hwk-mannheim.de möglich.Ansprechpartnerin bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ist Personalberaterin Katja Mayer, Telefon 0621 18002-150, E-Mail: katja.mayer@hwk-mannheim.de