Spenden gesammelt auf dem Maimarkt: Mit Handwerk begeistern und auch noch Gutes tun

Es ist schon zur guten Tradition geworden, dass sich die Schreiner-Innung Region Mannheim, die Bäckerinnung Mannheim Stadt und Land sowie die Inter Versicherungsgruppe auf dem Maimarkt nicht nur partnerschaftlich im Sinne des Handwerks zusammentun, sondern den Auftritt dort auch für den guten Zweck nutzen. Und so wurde in der Halle des Handwerks auch dieses Jahr wieder fleißig Geld gesammelt, wie die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald mitteilt. Am Ende der elf Messetage waren es 7.000 Euro, die diesmal an die Bülent Ceylan für Kinder Stiftung gingen. Deren Geschäftsführerin Melanie Magin freute sich über den Scheck, der ihr feierlich übergeben wurde.Eingesetzt wird der Betrag für das Projekt „Deine Chance auf Musik“, mit dem die Bülent Ceylan für Kinder Stiftung seit Herbst 2022 das Leben von rund 80 Kindern in Weinheim bereichert. In Kooperation mit der Musikschule Badische Bergstraße, der Stadt Weinheim sowie der Bürgerstiftung Weinheim gibt das Projekt benachteiligten Kindern die Gelegenheit, das Musizieren zu erlernen. „Hier kommen Kinder aus Familien zusammen, die sich keinen Musikunterricht leisten können“, erklärt Melanie Magin. „Bülent Ceylan ist es ein großes Anliegen, dass dieses Projekt weitergeht.“ Es gehe darum, das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken sowie Teamarbeit, Durchhaltevermögen und kreativen Ausdruck zu vermitteln.Eigenschaften, die man auch im Handwerk braucht. Das gemeinnützige Engagement der Handwerker passt damit perfekt. Elf Tage lang haben die Schreiner über die Maimarktzeit hinweg kleine Exponate aus Holz für den guten Zweck veräußert und die Bäcker Leckereien aus dem Ofen gezaubert, um das Spendenkonto wachsen zu lassen. Am Ende stockte die Inter Versicherungsgruppe zum Gesamtbetrag von 7.000 Euro auf. „Wir alle freuen uns, dass wir auf diese Weise einen gemeinnützigen Beitrag leisten können“, sagte Steffen Haug, Obermeister der Schreiner-Innung bei der Scheckübergabe.Infos zur Bülent Ceylan für Kinder Stiftung auf www.bc-stiftung.de