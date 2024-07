Sommercamp für Jugendliche: Spannender Ferien-Spaß in cooler Werkstatt-Atmosphäre

Ferienzeit gleich Auszeit. Und trotzdem was Lernen? Warum nicht, wenn’s Spaß macht! Das jedenfalls verspricht das erste Sommercamp der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, das vom 29. Juli bis 2. August 2024 in der Bildungsakademie angeboten wird. In dem roten Gebäude in der Gutenbergstraße in Mannheim sind sonst Handwerkslehrlinge bei der überbetrieblichen Ausbildung in den Werkstätten zugange und lernen alles, was in ihren Betrieben vielleicht nicht möglich ist und was sie für ihre Prüfungen brauchen. Zum Ferienstart, nämlich in der ersten Ferienwoche, dürfen jetzt auch diejenigen einen Blick hinter die Kulissen werfen, die am Handwerk interessiert sind oder die bislang noch gar nichts mit Handwerk zu tun haben. Das Sommercamp richtet sich an Jugendliche von 14 bis 18 Jahren, die Lust haben, einfach mal was Neues auszuprobieren, Spaß am Werken haben, produktiv sein und am Ende ihrer Arbeit ein echtes Ergebnis in den Händen haben wollen.„Auf die jungen Leute wartet eine spannende Woche, in der versteckte Talente und die eigene Leidenschaft für das Handwerk entdeckt werden können“, sagt Susanne Bäcker-Valerius von der Handwerkskammer in Mannheim. Das Angebot richtet sich an Entdecker und Tüftler, die mit professionellem Gerät und unter der Anleitung von qualifizierten Ausbildern, sich selbst und ihre Fähigkeiten ausprobieren möchten. Dabei wird das Motto „Deine Zukunft im Handwerk! Entdecke spannende Berufe mit uns!“ zum Programm. „Wir wollen den Jugendlichen eine interessante Woche bieten, die ein Gewinn für ihren persönlichen Weg ist und die ihnen vor allem Spaß macht“, so Susanne Bäcker-Valerius.Die Teilnehmenden haben die Wahl aus drei unterschiedlichen Handwerksberufen. Wer immer schon gerne mit Holz gearbeitet hat, findet in der Schreiner-Werkstatt die idealen Voraussetzungen, um sich zu verwirklichen. Das Projekt hier ist ein Hocker aus Holz, mit dem man viele tolle Möglichkeiten hat. Beim Feinwerkmechaniker steht Metall als Material im Mittelpunkt. Auch hier stellen sich die Teilnehmenden einer konkreten Aufgabe: Am Ende sehen sie das Ergebnis ihrer Arbeit in Form eines voll funktionierenden, also nutzbaren Klebeband-Abrollers, der perfekt ist, um schöne Fotos oder Plakate zu befestigen.Und dann wäre da noch ein Angebot für alle, die eine kreative Ader haben: Sie werden sich mit Farben und Gestaltung am wohlsten fühlen. In der Werkstatt der Maler und Lackierer besteht die Möglichkeit, vom Vorgrundieren bis zu verschiedensten Farbtechniken einen umfassenden Einblick in den Beruf des Malers zu erhalten. Jeder darf hier seiner Kreativität beim Gestalten eines eigenen Motivs freien Lauf lassen.„Wir möchten mit dem Sommercamp einen praktischen Nutzen und die Möglichkeit zu neuen Erfahrungen mit viel Spaß in einer coolen Werkstatt-Atmosphäre verbinden“, sagt Susanne Bäcker-Valerius. Das Ferienangebot der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ist ganz neu und kann auch im Zuge der Berufsorientierung hilfreiche Einblicke bieten.Anmeldungen sind bis spätestens 19. Juli 2024 erforderlich und auf der Website der Handwerkskammer unter www.hwk-mannheim.de/veranstaltungen-ausbildung möglich. Weitere Informationen zum Sommercamp erteilt Susanne Bäcker-Valerius, Telefon 0621 18002-161 oder E-Mail: bo-bia@hwk-mannheim.de