Sommercamp 2024: Jugendliche entdecken ihre Talente in der Bildungsakademie Mannheim

Feinwerkmechanik: Für diejenigen, die sich für Metall interessieren, bietet das Projekt im Bereich Feinwerkmechanik eine spannende Herausforderung. Die Jugendlichen stellen einen funktionierenden Klebeband-Abroller her, der sich ideal für das Befestigen von Fotos oder Plakaten eignet. Dabei steht die Arbeit mit Metall und die Präzision der Feinmechanik im Vordergrund.

Maler und Lackierer: Kreative Köpfe sind in der Werkstatt der Maler und Lackierer bestens aufgehoben. Hier haben die Teilnehmer die Möglichkeit, verschiedene Farbtechniken zu erlernen und ihr eigenes Motiv zu gestalten. Vom Vorgrundieren bis zum finalen Anstrich erhalten sie einen umfassenden Einblick in den Beruf des Malers und Lackierers.

In den Sommerferien erwartet Jugendliche von 14 bis 18 Jahren ein einzigartiges Erlebnis: Das erste Sommercamp der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald öffnet seine Türen vom 29. Juli bis 2. August 2024 in der Bildungsakademie in der Gutenbergstraße 49. Unter dem Motto "Deine Zukunft im Handwerk! Entdecke spannende Berufe mit uns!" können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Woche lang in die Welt des Handwerks eintauchen und dabei ihre versteckten Talente entdecken.Die Bildungsakademie, in deren Werkstätten sonst Handwerkslehrlinge im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung lernen, bietet in der ersten Ferienwoche die Möglichkeit, hinter die Kulissen der handwerklichen Berufe zu blicken. Das Sommercamp richtet sich an Jugendliche, die Spaß am Werken haben, gerne Neues ausprobieren und am Ende des Tages ein greifbares Ergebnis in den Händen halten wollen. "Unser Ziel ist es, den Jugendlichen eine interessante Woche zu bieten, die sowohl einen persönlichen Gewinn als auch viel Freude bringt", erklärt Susanne Bäcker-Valerius von der Handwerkskammer.Das Sommercamp bietet drei verschiedene Projekte zur Auswahl, die von qualifizierten Ausbildern betreut werden:Das Sommercamp bietet nicht nur eine sinnvolle Ferienbeschäftigung, sondern auch wertvolle Einblicke in die Berufswelt des Handwerks. Jugendliche können in einer inspirierenden Werkstatt-Atmosphäre neue Erfahrungen sammeln und ihre Fähigkeiten unter professioneller Anleitung erproben. "Wir möchten mit dem Sommercamp einen praktischen Nutzen und die Möglichkeit zu neuen Erfahrungen mit viel Spaß verbinden", betont Susanne Bäcker-Valerius.Anmeldungen sind bis spätestens 19. Juli 2024 erforderlich und auf der Website der Handwerkskammer unter www.hwk-mannheim.de/veranstaltungen-ausbildung möglich. Weitere Informationen zum Sommercamp erteilt Susanne Bäcker-Valerius, Telefon 0621 18002-161 oder E-Mail: bo-bia@hwk-mannheim.de