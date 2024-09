So macht Handwerk richtig Spaß: Coole Aktionen zum Mitmachen für die ganze Familie

Handwerk zum Entdecken, Infos zum Einsammeln und viel Spaß – das möchte die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald Besucherinnen und Besuchern beim Tag des Handwerks am Samstag, 21. September 2024, bieten und lädt zu einem Tag der offenen Tür in ihre Bildungsstätte in die Gutenbergstraße 49 nach Mannheim ein. Von 10 bis 16 Uhr besteht freier Zugang zum Gelände und zu allen Gebäuden. Insbesondere in den Werkstätten erwartet die Interessierten spannende Projekte zum Bestaunen und Mitmachen.Der Tag richtet sich an alle, die sich für die Arbeit in einer Bildungsakademie oder für Handwerk ganz allgemein interessieren. Auch junge Menschen, die sich beruflich noch orientieren und einfach mal ausprobieren wollen, haben am Tag des Handwerks in der Bildungsstätte ideale Voraussetzungen, sich ein Bild zu machen. Sie können Handwerk in den Werkstätten ausprobieren, Berufe kennenlernen, Kontakte zu Betrieben knüpfen, von den Profis vor Ort Antworten auf ihre Fragen bekommen und Informationen zur Ausbildung im Handwerk einsammeln.Die Ausbilder in der Bildungsakademie haben sich viele Aktionen einfallen lassen, die sie in ihren Werkstätten anbieten. Wer will, kann beispielsweise sein „Herz fürs Handwerk“ zeigen und in der Werkstatt bei Sanitär – Heizung – Klimatechnik ein Herz aus einem Kupferrohr formen, in der Schreinerwerkstatt ein Herz aus Holz sägen, dieses bei den Malern anstreichen und alles zusammen in der Metallwerkstatt zu einem Mobile verbinden. In der Backstube wird unter dem Motto „Sweet & Salty“ der Beweis angetreten, dass Naschen glücklich macht und in der Werkstatt der Fahrzeuglackierer kann man sich die 3D-Brille aufsetzen und virtuelles Lackieren ausprobieren. Auch die Metallbauer verfügen über diese neue Technik der Schulung: Dort ist mit der 3D-Brille vor Augen virtuelles Schweißen möglich. Auch ein Blick auf den 3D-Drucker lohnt dort. Ob Kraftfahrzeugmechatroniker, Fliesenleger, Maurer, Dachdecker, Kaufleute für Büromanagement oder Friseure – überall in der Bildungsakademie ist etwas los und zu erleben.Ergänzend gibt es beim Tag der offenen Tür ein vielfältiges Vortragsprogramm zu verschiedenen Themen. Junge Menschen und ihre Eltern können sich zum Beispiel über die „Karriereleiter im Handwerk“ informieren oder unter dem Motto „Schoko & Go“ Berufsorientierung zum Mitnehmen abgreifen. Ausbildungsbotschafterinnen berichten über „Frauen im Handwerk“. Es gibt Vorträge über Nachwuchsgewinnung und -bindung, über Cybersicherheit in Unternehmen oder über „Kommunikation und Feedback in der Ausbildung“, die sich vor allem an Handwerksbetriebe richten. Auch Fachkräftesicherung aus dem Ausland und die Wertermittlung bei Betrieben sind Themen.Bei all dem soll der Spaß im Vordergrund stehen. Dafür ist zum Beispiel auch DJ Febo im Einsatz, der für die richtigen Beats sorgt. Wer Hunger bekommt, der kann die Food-Trucks im Hof besuchen. Und wer schon immer einmal baggern wollte, der hat auch dazu Gelegenheit: Der Bagger auf dem Gelände darf nämlich wirklich ausprobiert werden.Eintritt ist beim Tag des Handwerks natürlich kostenlos. Weitere Informationen zu den Programmpunkten und Zeitplan für die Vorträge sind online einzusehen auf www.hwk-mannheim.de/tdh24