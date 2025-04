Seminar hilft ersten Schritt zu weniger Papier und mehr Digitalisierung zu meistern

Wie Handwerksbetriebe den Schritt ins papierlose Büro erfolgreich meistern können, ist Inhalt eines dreistündigen Seminars, zu dem die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald am Mittwoch, 23. April 2025, in ihre Bildungsakademie in der Gutenbergstraße einlädt. Zusammen mit dem Referenten Marc Engelke von Hero Software GmbH zeigen die Experten der Kammer die Vorteile der Digitalisierung von Zeit- und Kostenersparnis bis hin zur effizienteren Organisation auf. „Es wird gezeigt, wie moderne Betriebssoftware Prozesse vereinfacht, Papierberge abbaut und Dokumentenverwaltung digitalisiert“, sagt Aaron Maier, technischer Berater der Handwerkskammer. „Zudem räumen wir Vorurteile aus und geben praxisnahe Tipps, wie man auch ohne IT-Vorkenntnisse digital durchstarten kann.“ Teilnehmende haben während der Workshops die Möglichkeit, sich selbst interaktiv mit der Software auseinanderzusetzen und den ersten Schritt zu weniger Papier und mehr Digitalisierung zu meistern.Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich bis zum 11. April 2025, online über den Veranstaltungskalender auf www.hwk-mannheim.de im entsprechenden Termin „Das papierlose Büro“.Bei Fragen steht der technische Berater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Aaron Maier, zur Verfügung: Telefon 0621 18002-146 oder E-Mail: aaron.maier@hwk-mannheim.de.