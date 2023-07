Seit 60 Jahren Meister

60 Jahre Handwerksmeister. Günter Clysters aus Edingen-Neckarhausen kann diese stolze Zahl als Kraftfahrzeugmechanikermeister vorweisen und wurde dafür vom Präsidenten der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Klaus Hofmann, mit dem Diamantenen Meisterbrief ausgezeichnet. Der Jubilar hatte seine Prüfung am 18. Juni 1963 bei der Mannheimer Kammer abgelegt und unmittelbar danach den Weg in die Selbständigkeit eingeschlagen. Zunächst führte Günter Clysters eine Tankstelle, wenig später gründete er eine Werkstatt mit Opel-Vertrieb und Reparatur.Günter Clysters ist in diesem Jahr bereits der 13. Altmeister, der die besondere Auszeichnung der Handwerkskammer entgegennehmen konnte. Die Ehrenmeisterbriefe werden in diesem Jahr erstmals verliehen. Neben dem Diamantenen Meisterbrief für 60-jährige Meisterschaft werden auch Eiserne Meisterbriefe für 65 Jahre vergeben. Bei einer Feierstunde Mitte Juni in der Handwerkskammer in Mannheim kamen erstmals zwölf Jubilare zusammen und konnten neben dem Erhalt des ganz besonderen Meisterbriefs auch Gedanken an vergangene Tage austauschen. Kammerpräsident Klaus Hofmann weckte in seiner Rede mit Fakten aus den jeweiligen Prüfungsjahren die Erinnerungen und führte die Altmeisterinnen und Altmeister zurück in die Vergangenheit.Auch Günter Clysters hat im Laufe seiner Karriere viele Veränderungen und Entwicklungen im Handwerk erlebt. „Zu Ihrer Zeit konnte man an den Autos noch so richtig schrauben“, sagte Präsident Klaus Hofmann. Heute stehe die Elektronik im Vordergrund. Mit der E-Mobilität eröffne sich zudem ein neues Aufgabenfeld, das auch in der Aus- und Weiterbildung neue Schwerpunkte setze. Das Berufsbild des Kraftfahrzeugmechanikers, das Günter Clysters zu seiner Zeit noch prägte, gebe es heute gar nicht mehr. Seit 2003 wird zum Kraftfahrzeugmechatroniker ausgebildet – einem Zusammenschluss aus den Berufen Kfz-Mechaniker, Kfz-Elektriker und Automobilmechaniker.Mit der Verleihung der Diamantenen und Eisernen Meisterbriefe möchte die Handwerkskammer eine neue Tradition beginnen. Bislang wurden lediglich Goldene Meisterbriefe an Jubilare vergeben, die ihre Meisterprüfung 50 Jahre zuvor abgelegt haben – in diesem Jahr bei einem Festakt Mitte Mai auf der Buga. „Es ist uns ein Anliegen, die Lebensleistung von Handwerksmeisterinnen und -meistern zu würdigen, die über Jahrzehnte hinweg nach meisterlichen Regeln gearbeitet und die Entwicklung des Handwerks mitgetragen haben“, sagte Klaus Hofmann – sei es durch die Ausbildung von Nachwuchs, als Arbeitgeber, Mitdenker und Mitentwickler oder vielfach auch durch den ehrenamtlichen Einsatz.Kontakt für Meisterjubiläen sowie alle anderen Belange rund um den Meistertitel im Handwerk ist bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald das Team der Meisterprüfung, Ansprechpartner: Alexander Dirks, Telefon 0621 18002-140 oder E-Mail: alexander.dirks@hwk-mannheim.de. Weitere Informationen auf der Website der Kammer unter der Rubrik Weiterbildung / Der Handwerksmeister auf www.hwk-mannheim.de