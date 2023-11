Schüler, Azubis und Studenten fahren ab 1. Dezember für 365 Euro im Jahr in ganz Deutschland

Das Jugendticket BW wird zum D-Ticket Jugend BW umgestellt – Angebot bringt Abonnenten viele Vorteile

Um jungen Menschen den Umstieg auf den klimafreundlichen ÖPNV so einfach wie möglich zu machen, bieten die Verkehrsverbünde ab 1. Dezember 2023 ein neues Ticket an. „Auch für Auszubildende aus dem Handwerk ist es lohnend, um nicht nur kostengünstig und umweltfreundlich zum Ausbildungsbetrieb und an die Schule zu kommen, sondern auch um in der Freizeit mobil unterwegs zu sein“, so die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Schüler, Studenten, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende, deren Wohnsitz sich in Baden-Württemberg befindet und die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können das Ticket erwerben.



Das neue „D-Ticket JugendBW“ kostet 365 Euro pro Jahr. Das ist der gleiche Preis des bisherigen „JugendTicketBW“. Mit dem neuen Ticket allerdings können junge Menschen deutschlandweit Bus und Bahn fahren. Wer bisher Abonnent des „JugendTicketBW“ war, bekommt automatisch das neue Ticket zugeschickt. Zudem ist es sowohl bei den Verkehrsverbünden im Land als auch im Internet erhältlich.



Das „Deutschlandticket Jugend BW“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von Landkreisen, Stadtkreisen und Verkehrsverbünden. Dabei werden 70 Prozent der anfallenden Kosten vom Land Baden Württemberg übernommen. Die restlichen 30 Prozent von Land- und Stadtkreisen.



Bei allen Themen rund um die Ausbildung helfen die Aubildungs- und Nachwuchssicherungsberater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Telefon: 0621 18002-0 oder E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de.