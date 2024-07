Sachkundenachweis nach TRGS 519: Mit Kompaktseminar in zwei Tagen zum Asbestschein

Die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet vom 3. bis 4. September 2024 einen Kurs zur Erlangung des Sachkundenachweises nach TRGS 519 Anlage 4c an. Der Lehrgang richtet sich an Fachkräfte aus dem Bau- und Ausbaugewerbe, Stuckateure, Maler sowie Metallbauer und Elektroinstallateure. In 16 Unterrichtseinheiten werden wichtige Kenntnisse zu Asbestarten, Gesundheitsrisiken und Schutzmaßnahmen, rechtlichen Grundlagen und neuesten Anforderungen nach TRGS 519 vermittelt. Der Kurs findet in Vollzeit statt, Dienstag von 9 bis 18 Uhr und Mittwoch von 9 bis 17 Uhr.



Ziel des Kurses ist es, die Teilnehmer umfassend auf Sanierungs- und Abbrucharbeiten mit Asbest vorzubereiten. Abgeschlossen wird der Lehrgang mit dem Sachkundenachweis gemäß TRGS 519 Anlage 4. Voraussetzung zur Teilnahme ist ein Betrieb im relevanten Gewerbe sowie idealerweise ein deutsches Sprachniveau B2.



Kursinhalte umfassen unter anderem die verschiedenen Arten und Eigenschaften von Asbest, die Verwendung von Asbestzementprodukten, Gesundheitsrisiken und notwendige Schutzmaßnahmen, rechtliche Grundlagen nach der Gefahrstoffverordnung sowie die neuesten Anforderungen nach technischen Regeln für Gefahrstoffe. Auch die personellen Anforderungen, Geräte und Materialien sowie die richtige Schutzbekleidung werden ausführlich behandelt.



Darüber hinaus bietet die Handwerkskammer auch den Kurs „Aufrechterhaltung - Asbest Sachkunde TRGS 519 Anlage 4c“. Dieser findet mit acht Unterrichtseinheiten am 5. September 2024 von 9 bis 17 Uhr statt.



Veranstaltungsort für beide Kursangebote ist die Bildungsakademie der Handwerkskammer, Gutenbergstraße 49, in Mannheim.

(lifePR) (