Regelmäßiges Web-Seminar informiert Handwerker über alle Themen rund um Meisterprüfung

Erst Geselle, dann Meister. So lässt sich Karriere im Handwerk machen. Und trotzdem ist der Schritt zur Weiterbildung für viele doch ein großer. Da hält man nach Jahren der Ausbildung endlich stolz den Gesellenbrief in Händen – und dann? Sind alle Optionen offen! Erst Berufserfahrung sammeln und sich im Job etablieren. Oder gleich durchstarten und den Meister dranhängen. So oder so ist die Entscheidung für den Meister die richtige, meint Alexander Dirks von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald: „Der Meisterbrief ist eine der höchsten Qualifikationen im Handwerk“, sagt er. „Damit stehen die Türen offen, um einen Betrieb zu führen, sich selbständig zu machen oder selbst auszubilden.“Um alle, die sich für die Weiterbildung zum Meister interessieren, sich aber nicht so richtig trauen oder einfach wissen wollen, wie es genau funktioniert, bietet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ab sofort einen regelmäßig geplanten Online-Termin an, in dem alle Themen kurz und knapp, aber gut verständlich, durchgesprochen werden. Nach der Premiere im September findet das Web-Seminar zum zweiten Mal am 5. Oktober 2023, von 17 bis 17:45 Uhr, statt. Man kann sich einfach online vom Computer oder mobilen Endgerät aus einwählen und mit dabei sein. „Es ist uns ein Anliegen, alle Interessierten so gut wie möglich auf dem Weg zum Meistertitel zu begleiten“, sagt Alexander Dirks, der den Geschäftsbereich Meisterprüfung bei der Handwerkskammer leitet. „Im Web-Seminar haben wir die Möglichkeit, nicht nur die wichtigsten Schritte darzustellen, sondern auch in den Austausch zu gehen und Fragen zu beantworten.“So wird erläutert, wie eine Meisterprüfung grundsätzlich aufgebaut ist und wie man sich perfekt darauf vorbereiten kann. Außerdem erfahren die Teilnehmenden, welche Bedeutung die Zulassung, die Anmeldung und der Meisterkurs haben. Auch Fördermöglichkeiten und vieles mehr kommen zur Sprache. Das Web-Seminar soll als regelmäßiges Angebot, jeweils in der ersten Woche eines Monats, stattfinden. Die Teilnahme ist kostenlos und erfordert zur besseren Planbarkeit lediglich die Anmeldung auf www.hwk-mannheim.de/webinar-meisterprüfung Weitere Informationen bei Alexander Dirks, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-140 oder E-Mail: alexander.dirks@hwk-mannheim.de