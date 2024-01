Regelmäßiger Online-Termin klärt alle Fragen rund um den Weg zum Meistertitel

In einem regelmäßigen Web-Seminar informiert die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald über alle Themen rund um die Meisterprüfung. Die nächsten Gelegenheiten zur kostenlosen Teilnahme gibt es für Interessenten zum Jahresauftakt 2024 am 6. Februar, am 5. März und am 2. April, jeweils von 17:00 bis 17:45 Uhr.Das Online-Format ermöglicht es den Teilnehmenden, sich einfach vom Computer oder mobilen Endgerät aus einzuwählen und mit dabei zu sein. „Es ist uns ein Anliegen, alle Interessierten so gut wie möglich auf dem Weg zum Meistertitel zu begleiten“, sagt Alexander Dirks, der den Geschäftsbereich Meisterprüfung bei der Handwerkskammer leitet. „Im Web-Seminar haben wir die Möglichkeit, nicht nur die wichtigsten Schritte darzustellen, sondern auch in den Austausch zu gehen und Fragen direkt zu beantworten.“So wird erläutert, wie eine Meisterprüfung grundsätzlich aufgebaut ist und wie man sich perfekt darauf vorbereiten kann. Außerdem erfahren die Teilnehmenden, welche Bedeutung die Zulassung, die Anmeldung und der Meisterkurs haben. Auch Fördermöglichkeiten und vieles mehr kommen zur Sprache. Das Web-Seminar findet als regelmäßiges Angebot, jeweils in der ersten Woche eines Monats statt. Die Teilnahme ist kostenlos und erfordert zur besseren Planbarkeit lediglich eine verbindliche Anmeldung. Diese ist per E-Mail an meisterpruefung@hwk-mannheim.de möglich. Am Tag des Seminars erhalten alle angemeldeten Personen den Einwahllink zugemailt.Ansprechpartner für Themen rund um den Meister im Handwerk ist Alexander Dirks, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-140, E-Mail: alexander.dirks@hwk-mannheim.de