Real Life Praktikumswoche für Schüler vom 16. bis 20. Mai

Zange in die Hand, Schutzbrille auf und loslegen. Keine Theorie der Welt kann einen Beruf besser beschreiben als das echte Erlebnis. Die Pandemie hat die Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler in den vergangenen beiden Jahren schwer gemacht. Viele Praktika wurden abgesagt, Veranstaltungen fanden überwiegend online statt. Jetzt darf sich das wieder ändern: Vom 16. bis 20. Mai 2022 findet die Real Life Praktikumswoche statt, die von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zusammen mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit, der Metropolregion Rhein-Neckar, der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar und Südwestmetall organisiert wurde.Den Jugendlichen stehen über 400 Praktikumsplätze vom Automobilkaufmann bis zum Zerspanungsmechaniker zur Verfügung. Die Berufsberater bieten den Schülerinnen und Schülern in den Schulen die Praktikumsplätze an und helfen dabei, den passenden zu finden. So können sich die Jugendlichen direkt beim Arbeitgeber bewerben und erhalten dabei auch Unterstützung durch die Berufsberatung. Wer Interesse an einem Praktikum hat, kann sich auch direkt an die Agentur für Arbeit wenden oder weitere Informationen zur Real Life Praktikumswoche erhalten bei Leonard Kopp, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-161, E-Mail: kopp@hwk-mannheim.de