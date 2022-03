Quick-Check ermittelt CO2-Emissionen und Einsparpotenziale

2

Mit dem Quick-Check können Handwerksbetriebe in Baden-Württemberg unkompliziert und kostenlos einen Überblick über ihre CO-Emissionen erhalten und damit überprüfen, auf welchem Stand zur ökologischen Nachhaltigkeit sie sind. „Auch das regionale Handwerk will seinen Beitrag zur Klimaneutralität der Wirtschaft leisten“, sagt Claudia Joerg, Bereichsleitung Umwelt- und Technologie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Dabei profitiert nicht nur die Umwelt vom Engagement eines Unternehmens. „Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen ist nicht zuletzt auch ein starkes Werbeargument gegenüber den Kunden“, sagt die Expertin der Handwerkskammer. Mit dem Quick-Check können die Handwerksbetriebe ihren Beitrag sogar belegen und haben einen genauen Blick auf ihren Energie-, Kraftstoff- und Wärmeverbrauch.Das anwenderfreundliche und übersichtliche Tool liefert schnell einen ersten Eindruck über die Klimabilanz, also über den aktuellen CO-Fußabdruck eines Betriebs. Auf dieser Basis lassen sich auch mögliche CO-Einsparpotenziale identifizieren. „Das grafisch aufbereitete Ergebnis erhalten Anwender schon nach weniger als einer Minute per E-Mail“, so Claudia Joerg. Konkrete Hinweise zur Kontaktaufnahme mit den Umweltberatungen der Handwerkskammern ebnen den Weg für Rückfragen zu den Experten vor Ort.Sobald die zweite und finale Stufe, die „Klima-Ampel“ des CO-Rechners, im Laufe des Frühjahrs freigeschaltet ist, nehmen die Umweltberatungen automatisch Kontakt mit dem Betrieb auf. Dann geht es um eine detaillierte Berechnung der CO-Emissionen mit Unterstützung des Beraterteams von Handwerk 2025. „Das Ziel hierbei ist, dass der Betrieb mit geeigneten Maßnahmen klimaneutral wird“, sagt Claudia Joerg.Der Quick-Check und die Folgeberatung sind für alle eingetragenen Handwerksbetriebe kostenfrei. Weitere Fragen beantwortet Claudia Joerg, Bereichsleitung Umwelt- und Technologie, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-151, E-Mail: joerg@hwk-mannheim.de . Informationen auch auf der Website www.handwerk2025.de/quick-check