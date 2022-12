Prämie für bestandene Meisterprüfung

Bereits zum sechsten Mal wurde Mitte Dezember 2022 die Meisterprämie im Handwerk durch das Land Baden-Württemberg ausgezahlt. Insgesamt 173 Antragstellerinnen und Antragsteller dürfen sich im Bezirk der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald über den Zuschuss in Höhe von 1.500, - Euro für die bestandene Meisterprüfung freuen. Das Land Baden-Württemberg unterstützt damit seit 2020 effektiv alle Meisterinnen und Meister, die im Land wohnen oder arbeiten. Bereits im Jahr 2021 lag die Anzahl an eingegangenen Anträgen im Bundesland insgesamt bei 2.645 und damit knapp 18 Prozent höher als im Jahr der Einführung. Pro Jahr veranschlagt die Landesregierung für die Meisterprämie 4,5 Millionen Euro im Landeshaushalt.Um die Meisterprämie zu erhalten, müssen die Antragstellerinnen und Antragsteller neben dem vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Antrag auch ihr Meisterprüfungszeugnis einreichen. Außerdem muss nachgewiesen werden, dass der Hauptwohnsitz oder die Arbeitsstätte zum Zeitpunkt der Ergebnisfeststellung in Baden-Württemberg lag.Die nächste Einreichungsfrist der Anträge endet am 30. Mai 2023. Die Handwerkskammer meldet anschließend die eingegangenen Anträge dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Wer bis zu diesem Datum sein Meisterprüfungszeugnis erhält und alle weiteren Voraussetzungen erfüllt, kann alle wichtigen Unterlagen direkt auf der Website der Handwerkskammer unter www.hwk-mannheim.de/meisterpraemie hochladen und die Meisterprämie beantragen.