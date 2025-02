Personalberatung: Wie man sensible Situationen im Betrieb erkennt und klug reagiert

Die Personalberatung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald unterstützt Handwerksbetriebe in allen Fragen zum Personalmanagement. So findet am Donnerstag, 27. Februar 2025, von 11 bis 12:30 Uhr ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema „Tabuthemen im Betrieb“ statt. „Tabuthemen wie mangelnde Körperhygiene, Mobbing, Sucht oder psychische Erkrankungen von Mitarbeitenden stellen Führungskräfte in Handwerksbetrieben immer wieder vor ganz besondere Herausforderungen“, sagt Katja Mayer, Personalberaterin der Handwerkskammer in Mannheim. Diese Tabus seien nicht nur sensible Themen, sondern oft auch unangenehm zu thematisieren. „Und zwar für beide Seiten, was den Umgang damit sehr schwierig macht“, so die Beraterin.Das Web-Seminar thematisiert den Umgang mit Tabuthemen im Betrieb und vermittelt wichtige Punkte, die dabei relevant sind. Es zeigt auf, wie man als Arbeitgeber Anzeichen frühzeitig wahrnimmt und im akuten Fall adäquat darauf reagiert. Auch die rechtliche Lage und passende externe Hilfen werden besprochen. „Die Referenten zeigen ganz konkret auf, wie sich Tabuthemen in einem Betrieb darstellen und wie sie eingeordnet werden können“, informiert Katja Mayer. „Darauf aufbauend wird dann abgeleitet, wie man mit der jeweiligen Situation umgehen kann, was zu beachten ist und welche Anlauf- oder Beratungsstelle in Betracht gezogen werden kann.“Anmeldungen zum Online-Seminar unter www.hwk-mannheim.de/... . Ansprechpartnerin für Rückfragen ist bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald Katja Mayer, Telefon 0621 18002-150, E-Mail: katja.mayer@hwk-mannheim.de.