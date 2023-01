Online-Talk zu den Personaltrends 2023

Der Ausblick auf die Personaltrends 2023 steht im Mittelpunkt des Webseminars am 10. Januar 2023, ab 10 Uhr, zu dem die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, gemeinsam mit anderen Kammern, einlädt. „Wir schauen auf das Jahr 2022 zurück und geben zum Jahresauftakt einen Ausblick auf die Personalthemen im kommenden Jahr“, so Emily Peters, Personalberaterin bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Dabei wird es um Themen gehen, die für das Handwerk gegenwärtig und im kommenden Jahr von besonderer Bedeutung und spannend sind. Nach einem inhaltlichen Input durch die Berater der Handwerkskammern haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, mit anderen Handwerksunternehmen und den Experten zu diskutieren, was sie für das Jahr 2023 bewegt.Der Talk findet über MS Teams statt. Den Zugangslink erhalten die Teilnehmer am Tag vor der Veranstaltung. Für die Teilnahme werden eine Kamera und ein Mikrofon benötigt, damit ein gewinnbringender Austausch und eine offene Diskussion entstehen können.Informationen und Anmeldung bei Emily Peters, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Tel: 0621 18002-150 oder E-Mail: peters@hwk-mannheim.de