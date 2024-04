Online-Lehrstellenbörse bietet Übersicht über freie Ausbildungsplätze im Handwerk

Die Online-Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet jungen Menschen eine Übersicht über die Lehrstellenangebote im Handwerk der Region. Aktuell sind dort über 100 Stellen ausgeschrieben, wobei die Betriebe kontinuierlich weitere Angebote einfügen. „Es lohnt sich also, regelmäßig einen Blick in die Lehrstellenbörse zu werfen“, informiert die Handwerkskammer.Profitabel sei die Online-Lehrstellenbörse für beide Seiten – also sowohl für Lehrstellensuchende als auch für die Handwerksbetriebe, die noch freie Ausbildungsplätze haben. Handwerksunternehmen, die bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald eingetragen sind, können ihr Angebot ganz unkompliziert mithilfe ihrer Betriebsnummer auf der Website www.hwk-mannheim.de/lehrstellen-eintragen selbst einstellen. Nach einer kurzen Überprüfung erscheint die Ausschreibung in der Lehrstellenbörse auf der Website. Wenn gewünscht, erfolgt sogar eine Weiterleitung an die Agentur für Arbeit.„Die Handwerkskammer bewirbt die Lehrstellenbörse auf zahlreichen Ausbildungsmessen, bei Elternabenden, Schulbesuchen und sonstigen Veranstaltungen“, heißt es aus dem Team der Ausbildungsberatung der Kammer. Betriebe könnten durch ihren Eintrag die Sichtbarkeit ihres Lehrstellenangebots erhöhen und somit auch die Chance, einen geeigneten Azubi zu finden. Schülerinnen und Schüler wiederum haben über die Lehrstellenbörse eine einfache Möglichkeit, gezielt nach den Berufen und den Regionen zu suchen, die sie interessieren.Beratung zu allen Themen rund um die Ausbildung im Handwerk gibt es bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald über das Team der Ausbildungsberatung, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de . Die Lehrstellenbörse ist unter der Rubrik „Ausbildung“ auf der Website der Handwerkskammer auf www.hwk-mannheim.de zu finden.