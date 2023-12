Öffnungszeiten der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zwischen den Jahren

Zwischen den Weihnachtstagen und Neujahr, also zwischen Mittwoch, 27. Dezember, und Samstag, 30. Dezember 2023, ist die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen ab Dienstag, 2. Januar 2024, wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten, montags bis donnerstags von 8:00 bis 16:30 Uhr sowie freitags von 8:00 bis 13:30 Uhr, zur Verfügung. Außerhalb dieser Öffnungszeiten sind dann auch wieder Beratungstermine jederzeit möglich. Persönliche Termine können per Telefon unter 0621 18002-0 oder E-Mail an info@hwk-mannheim.de vereinbart werden. Weitere Informationen über das Handwerk sowie die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald auf www.hwk-mannheim.de