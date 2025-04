Oberbürgermeister überzeugt beim Handwerk mit Präzision und Fingerspitzengefühl

Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht freute sich sichtlich über die neue Idee, mit der die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald am Samstag den prominenten Besuch in der Halle des Handwerks um die offizielle Maimarkt-Eröffnung im Handwerkerzelt bat. Der Oberbürgermeister vollendete eine exklusive Fliesenbank mit dem Wappen der Stadt Mannheim, das er in die Rückenlehne einsetzte. Was die Stadt mit der Bank, die die Handwerkskammer ihr überlässt, macht, ist zum Zeitpunkt noch nicht bekannt. Doch sie wird ihren Platz an geeigneter Stelle finden. So kurzfristig Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder für Landwirtschaftsminister Peter Hauk eingesprungen war, so spontan zeigte sie sich mit der Platzwahl „ihrer“ Bank: „Kommt vors Klinikum“, sagte die Regierungspräsidentin, nachdem sie das in Mosaik gearbeitete neue Landeslogo mit den drei schreitenden Löwen in „ihre“ Bank eingesetzt hatte.



Respekt für die Arbeit zollten sowohl Christian Specht als auch Sylvia M. Felder den beteiligten Fliesenlegern, die alles vorbereitet hatten. Die Eröffnung im Handwerkerzelt gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Stadt und Land war auch der Auftakt zu einer ganz besonderen Aktion des Handwerks in diesem Jahr. Über alle Maimarkt-Tage hinweg entstehen nämlich Bänke für den guten Zweck. Unter dem Motto: „Handwerk hat Herz – Setz dich! für Gutes ein“ werden von Ausbildern und Azubis des Gewerks der Fliesen- und Mosaikleger Sitzmöbel gefertigt, die Interessierte für den guten Zweck kaufen können. Jede Bank ist ein Unikat und wird als solches mit einer eigenen, in Metall gravierten Nummer gekennzeichnet. Die Bänke haben einen aus EXP-Platten gebauten Körper und werden mit großflächigen Fliesen belegt. Sie sind robust und können überall eingesetzt werden.



Über die elf Maimarkttage hinweg kann man ihre Entstehung live in Halle 5 beobachten. Pro Tag soll eine Bank fertiggestellt werden. Der Marktwert pro Teil, der sich aus Material und Arbeitseinsatz ergibt, läge bei 4.000,- Euro. Letztlich können Interessenten selbst entscheiden, wie viel sie für eine Bank geben möchten. „Wir würden uns über mindestens 500,- Euro pro Stück freuen“, sagt Geschäftsführer Marcus Braunert, Leiter der Bildungsakademie der Handwerkskammer. „Mehr geht natürlich immer. Es ist ja für die gute Sache.“



Eine Fliesenbank mit Mosaikmotiven entsteht parallel ebenfalls auf dem Maimarkt. Diese wird nach ihrer Fertigstellung versteigert. Würde man sie in Auftrag geben, läge ihr Preis gut und gerne bei 7.000,- Euro. E-Mail-Kontakt für Interessenten an den Bänken: presse@hwk-mannheim.de.



Neben den Bänken bietet die Halle des Handwerks viele weitere Attraktionen. Insgesamt zwölf Handwerke stellen sich vor und laden Besucher zum Austausch, Informieren und Mitmachen ein. Im so genannten „Forum“ sind an allen Tagen Vorträge zu verschiedenen Themen des Handwerks geplant. „Es lohnt sich immer, in unserer Halle vorbeizuschauen“, sagt Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Schließlich gehe es in der Halle des Handwerks besonders lebendig zu. Ein Beispiel: der Stand der Bäcker und Konditoren. Jeden Tag gibt es hier ein anderes Thema und jeden Tag etwas Neues zu genießen. Man kann Handwerk sehen, es duftet lecker nach frisch Gebackenem und die Profis an der Theke beantworten alle Fragen.



Ob Elektrotechnik, Kfz, Schreiner, Sanitär-Heizung-Klima oder Dachdecker – Attraktionen zum Ansehen und Mitmachen gibt es bei allen der zwölf ausstellenden Gewerke. In den lebenden Werkstätten kann man beispielsweise beim Steinmetz seine Initialen in den Stein meißeln, bei den Malern und Lackieren mit Farbe hantieren oder zusehen, was ein Sattler eigentlich macht. Bei den Fliesenlegern wird man Teil eines Gemeinschaftsprojekts, indem man mithilft, eine riesige Tafel in Mosaiktechnik zu befliesen. Am Ende soll die Aufschrift „Das Handwerk“ in bunten Farben erstrahlen.



Darüber hinaus findet in Kooperation mit verschiedenen Schulen an mehreren Vormittagen bis in den Nachmittag hinein auch die Berufsorientierung in der Halle des Handwerks statt. Hierbei können Schülerinnen und Schüler gezielt verschiedene Handwerke ausprobieren und Aufgaben lösen. Das Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer ist vor Ort und beantwortet Fragen rund um den Einstieg ins handwerkliche Berufsleben.



Das Handwerk auf dem Maimarkt: 26. April bis 6. Mai 2025, 9 bis 18 Uhr, Halle 05, Mannheimer Maimarktgelände.

