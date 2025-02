Ob Jungs oder Mädels – beim Zukunftstag macht Berufsorientierung keine Unterschiede

Unter dem Motto „Die Zukunft gehört Dir!“ finden am 3. April 2025 in ganz Deutschland der Girls’Day und der Boys’Day statt. Auch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ist mit von der Partie und bietet jungen Mädchen die Möglichkeit, in Handwerksberufe zu schnuppern – auch in solche, die vielfach noch als „Männerberufe“ gelten.„Der Aktionstag ruft Unternehmen und Institutionen dazu auf, jungen Menschen Einblicke in Berufe zu geben und geschlechterklischeefreie Nachwuchsförderung zu unterstützen“, sagt Hannah Reichenecker, Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberaterin der Handwerkskammer in Mannheim. Auch Handwerksbetriebe sind zum Mitmachen eingeladen und können ihre Angebote online im Girls‘Day- oder im Boys’Day-Radar eintragen. „Jugendliche können dort nach Veranstaltungen in ihrer Nähe suchen und sich direkt anmelden“, so Hannah Reichenecker.Der Aktionstag, der auch vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, ist laut Veranstaltern das weltweit größte Programm zur beruflichen Orientierung. „Auch Betrieben bietet sich dadurch eine attraktive Möglichkeit, sich und ihre Berufe zu zeigen und Kontakte zu jungen Menschen zu knüpfen“, sagt die Beraterin der Handwerkskammer. Oftmals seien gerade Praktika ein Einstieg bei der Gewinnung von Nachwuchs. Dabei sei dieses Kennenlernen nicht nur für potenzielle Azubis ein Gewinn, sondern auch für die Handwerksbetriebe, die sich während eines Praktikums ein Bild von den Nachwuchskräften machen könnten.Betriebe tragen ihr Angebot ganz einfach und selbständig unter girls-day.de/radar oder boys-day.de/radar ein. Den Anmeldeschluss für die Veranstaltung kann jeder Betrieb individuell festlegen. Interessenten, die noch weitere Informationen brauchen, haben die Möglichkeit, einen digitalen Info-Termin in Anspruch zu nehmen. Alternativ können Betriebe bei Fragen auch eine E-Mail schreiben an: info@girls-day.de oder info@boys-day.de Die Handwerkskammer selbst bietet am 3. April 2025 im Rahmen des Girls’Day Mädchen die Möglichkeit, in typische „Männerberufe“ zu schnuppern. Hierzu öffnet die Bildungsakademie in der Mannheimer Gutenbergstraße ihre Werkstätten. Welche Berufe gemeinsam mit den Ausbildern unter die Lupe genommen werden können, wird noch bekanntgegeben.Informationen und Kontakt zu Themen rund um die Ausbildung im Handwerk gibt es beim Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de