Nutzung einfach erklärt: So funktioniert der Lehrvertrag online für Handwerksbetriebe

Seit diesem Jahr ist es Ausbildungsbetrieben möglich, bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald den „Lehrvertrag online“ zu nutzen. Damit wurde eine digitale Lösung geschaffen, mit der Betriebe selbst neue Verträge erstellen und zur Eintragung direkt an die Lehrlingsrolle weiterleiten können. Erforderlich für die Nutzung ist lediglich ein Zugang zum Kundenportal auf der Website der Handwerkskammer.Um die Handhabung des neuen Tools zu verdeutlichen, bietet die Kammer regelmäßige Sprechstunden zum Lehrvertrag online an. Erster Termin ist am Dienstag, 8. Juli 2025, von 9 bis 10 Uh. Dabei wird erläutert, wie man sich im Kundenportal registriert und den Betrieb mit dem Tool verknüpft, wie man den Lehrvertrag online ausfüllt und wie dieser, nebst anderen Dokumenten, hochgeladen wird. Weitere Online-Sprechstunden wird es in regelmäßigen Abständen geben. Der nächste Termin wird am Montag, 21. Juli 2025, von 15 bis 16 Uhr angeboten. Weitere Sprechstunden sind in diesem Jahr am 12. sowie 25. August, am 9. sowie 29. September, am 14. sowie 27. Oktober, am 11. sowie 24. November und am 9. Dezember vorgesehen.Anmeldungen jeweils bis einen Tag vor der Veranstaltung über den jeweiligen Termin im Veranstaltungskalender auf www.hwk-mannheim.de . Der Einwahllink wird am Veranstaltungstag zugesendet.Kontakt zur Lehrlingsrolle der Handwerkskammer: Veysel Özgül, Telefon: 0621 18002-134, und Marius Wagner, Telefon: 0621 18002-133, E-Mail: lehrlingsrolle@hwk-mannheim.de.