New Work in mehreren Generationen – warum Frauen die Herausforderung besser meistern

Frauen führen anders als Männer. Gerade in Zeiten, die Unternehmen vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Arbeitskultur vor neue Herausforderungen stellt, liegen darin große Chancen. Das spannende Thema ist Schwerpunkt bei den Frauenwirtschaftstagen, zu denen die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zusammen mit der Hochschule Mannheim, dem GIG7 Kompetenzzentrum FeMale Business, der Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald und dem John Deere MitarbeiterInnen-Netzwerk „WomenREACH Germany“ einlädt. Die Veranstaltung findet am 20. Oktober 2023 von 15 bis 18 Uhr im John-Deere-Forum in Mannheim statt.Referentin Meike Leue spricht zum Thema „New Work in mehreren Generationen – weshalb Frauen diese Herausforderungen besser meistern“. Sie greift Situationen aus dem heutigen Arbeitsalltag auf und zeigt die Möglichkeiten, die sich neu daraus ergeben. Ein Beispiel: Mit „Work-Life-Balance“ begründet die junge Chefin ihre spontane einwöchige Abwesenheit in der Firma und die Mitarbeitenden der Generation „Überstunden“ sind irritiert. Wie also kann New Work und das Arbeiten in Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung gelingen, wenn Menschen aus bis zu fünf Generationen in einem Unternehmen zusammenarbeiten? Diese Frage durchleuchtet Meike Leue in ihrem Vortrag.Wirtschaftsberaterin Christiane Zieher von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bestätigt die Erkenntnis, dass diverse und gemischte Teams erfolgreicher sind. „Frauen bringen im Allgemeinen zudem einen verbindenden Führungsstil mit“, sagt sie. Dennoch stelle sich die Frage, ob Frauen dann auch besonders erfolgreich darin seien, eine Kultur des altersübergreifenden Miteinanders zu schaffen. Diese Frage ist Kernthema des Impulsvortrags von Meike Leue. Im Anschluss moderiert sie die Podiumsdiskussion rund um die Erfahrungswerte von Frauen aus der beruflichen Praxis. Nach Vortrag und Podium besteht die Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch und zur Vernetzung.Die Teilnahme ist kostenlos. Es wird um Anmeldung bis zum 13. Oktober 2023 gebeten unter https://eveeno.com/158305054 . Unternehmerinnen im Handwerk berät bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald Christiane Zieher, Telefon 0621 18002-155 oder E-Mail: christiane.zieher@hwk-mannheim.de . Weitere Beratungsangebote unter den Rubriken „Existenzgründung“ und „Betriebsführung“ auf www.hwk-mannheim.de