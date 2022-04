Neustart der Werkstatttage in der Bildungsakademie

Angebot zur Berufsorientierung hilft jungen Menschen durch praktische Erlebnisse - Auftakt am 25. April

Corona hat in den vergangenen Jahren vieles unmöglich gemacht. Gerade junge Menschen litten unter den Einschränkungen, haben Kontakte und Austauschmöglichkeiten vermisst. Bei wichtigen Entscheidungen, wie der Berufswahl, waren allenfalls noch unterstützende Online-Angebote möglich. Auch die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald musste Präsenzangebote rund um die Berufsorientierung streichen und konnte sich nur langsam wieder an die gewohnten Möglichkeiten aus Vor-Corona-Zeiten herantasten. „Umso größer ist unsere Freude, dass wir in diesem Jahr endlich wieder Werkstatttage anbieten können“, sagt Eleonore Krämer, stellvertretende Bereichsleiterin für die Fort- und Weiterbildung an der Bildungsakademie. „Ab dem 25. April geht es wieder los.“



Der Startschuss für die Werkstatttage in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald fällt dann mit Schülerinnen und Schülern der Geschwister-Scholl-Schule aus Heidelberg. Sie haben die Möglichkeit, in verschiedene Berufe zu schnuppern und diese nicht nur in der Theorie, sondern auch praktisch kennenzulernen. So bieten die Werkstatttage an der Bildungsakademie den Schülern die zuletzt so vermisste Möglichkeit, sich auszutesten, Talente zu erkennen und Interessen zu entdecken.



Fast zwei Jahre lang war dies aufgrund der pandemischen Situation nicht mehr im gewohnten Umfang möglich. Von März 2020 bis zum 4. Oktober 2021 war das von Schulen und Schülern geschätzte Angebot ganz entfallen. „Anschließend waren im vergangenen Jahr wenigstens noch sieben Durchgänge zumindest in einer abgespeckten Version möglich“, berichtet Eleonore Krämer. Doch mit Ende November begann eine neue Durststrecke, die nun – erneut mit einem zeitlich etwas reduzierten Angebot – enden soll. „Mit der neuen Corona-Verordnung ist die Umsetzung der Berufsorientierung in Form der Werkstatttage endlich wieder erlaubt“, so Eleonore Krämer.



Insgesamt werden im ersten Halbjahr 2022 sieben Schulen mit jeweils 36 Schülerinnen und Schülern zehn Wochen lang Werkstatttage an der Bildungsakademie in Mannheim erleben dürfen. Die jungen Leute lernen in der verkürzten Version drei Berufsfelder im Handwerk kennen. Und das auf ganz praktische Weise: Zwei Mal je zwei Tage und ein Mal je einen Tag lang können sie sich die gewählten Berufsfelder direkt vor Ort anschauen, einen Eindruck von der handwerklichen Arbeit auf diesem Gebiet gewinnen und selbst ausprobieren, ob ihnen der Beruf liegt und Spaß macht. „Dieses Angebot zur Orientierung in der Berufswelt hat in den vergangen Jahren sehr gefehlt. Wir sind froh, dass es nun endlich wieder laufen kann“, sagt Eleonore Krämer.