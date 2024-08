Neues Zeitalter in der Prüfungspraxis: Ausbilder-Eignung erstmals digital abgenommen

Erstmals wurden im Handwerkskammer-Bezirk Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald Prüfungen digital abgenommen. „Es ist ein wichtiger Schritt in der Modernisierung der Ausbildung und Prüfungspraxis“, sagt Alexander Dirks, Leiter des Geschäftsbereichs Meisterprüfung der Handwerkskammer in Mannheim. Zur digitalen Ausbilder-Eignungsprüfung traten elf Prüflinge in der Bildungsakademie der Handwerkskammer an.Bisher wurden die Prüfungen im Handwerk traditionell in Papierform abgehalten. „Die Einführung digitaler Prüfungen markiert einen bedeutenden Wandel, der die Effizienz und Aktualität des Prüfungsprozesses verbessern soll“, fasst Alexander Dirks zusammen. Die Prüflinge hatten vorab Gelegenheit, die neue Form der Prüfungsabnahme kennenzulernen. So gab es im Rahmen einer Probeklausur eine „Generalprobe“ für Prüflinge und Prüfer, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten mit dem neuen System vertraut sind und eine faire Abnahme vonstattengeht.Die digitale Ausbilder-Eignungsprüfung umfasst nur theoretische Fragen, die als Freitext beantwortet werden müssen, und besteht aus vier Handlungsfeldern, für die ein Zeitfenster von jeweils 45 Minuten zur Verfügung stand, unterbrochen durch 15-minütige Pausenzeiten dazwischen. „Die Reaktionen von Prüflingen, Lehrern und Prüfern auf das digitale Format war positiv“, so das Resümee von Alexander Dirks auf die erste Prüfungsabnahme in digitaler Form. „Wir planen deshalb, das digitale Prüfungsformat auf weitere Prüfungsmodule auszuweiten.“Ansprechpartner für Fragen rund um die Meisterprüfung im Handwerk ist bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald Alexander Dirks, Telefon 0621 18002-140, E-Mail: alexander.dirks@hwk-mannheim.de