Neue Personalberaterin in der Handwerkskammer Mannheim: Melanie Jahn unterstützt die Betriebe zum Thema "Personal finden - binden - führen"

Bereits seit Anfang April 2021 ist die Aufgabe der Personalberaterin bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald wieder besetzt. Melanie Jahn unterstützt als Beraterin für Personal- und Organisationsentwicklung die Betriebe der Handwerkskammer und agiert dabei als Teil des Projekts „Dialog und Perspektive Handwerk 2025“ im Rahmen der Personaloffensive.



Nach ihrem Abitur hat Jahn Psychologie mit dem Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie, unter anderem an der Universität Heidelberg, studiert. In einer Unternehmensberatung für Personal- und Organisationsentwicklung in Heidelberg lernte sie die Arbeit als Beraterin kennen. Hier stellte sie fest, dass ihr die Arbeit mit unterschiedlichen Betrieben und deren Anliegen liegt – und auch sehr großen Spaß macht.



„Denn jedes Unternehmen hat andere Bedürfnisse, Anforderungen und Wünsche, auf die man als Beraterin ganzheitlich eingehen muss, um zielgerichtet kundenspezifische Ideen, Konzepte und Maßnahmen zu entwickeln“; ist ihr Credo.



Mit ihrem Hintergrund weiß sie zudem, dass es für den langfristigen Erfolg eines Betriebs essenziell ist, die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen und diese – unter anderem auch durch Personalentwicklung – langfristig an das Unternehmen zu binden. „Gerade im Handwerk sehe ich hier bei vielen Betrieben noch Entwicklungspotenzial. Ich möchte daher mit meiner Arbeit bei Handwerksbetrieben das Bewusstsein dafür schaffen, dass Personalthemen nicht nur einen Extrabonus zur allgemeinen Betriebsführung darstellen, sondern dass es sich wirklich lohnt, in die eigenen Mitarbeitenden und deren Bedürfnisse zu investieren“, so Jahn.



Als Personalberaterin bei der Handwerkskammer unterstützt sie Handwerksbetriebe in allen Personalfragen: angefangen von Personalmarketing ("Wie mache ich neue Mitarbeiter auf mich aufmerksam?") über Personalbindung ("Wie halte und motiviere ich langjährige Mitarbeiter?") bis hin zu Personalentwicklung ("Wie qualifiziere ich meine Mitarbeiter?"). „Voraussetzung hierfür ist eine aktive Zusammenarbeit, um die strategischen Maßnahmen auch nach der Beratung weiterzuverfolgen“, macht sie deutlich. Die Betriebe können Melanie Jahn für Unterstützung in ihrem eigenen Betrieb jederzeit kontaktieren. „Ich freue mich bereits jetzt auf die Zusammenarbeit mit Ihnen“, macht Jahn abschließend deutlich.

