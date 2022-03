Neue Kurse an der Bildungsakademie

Die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet in diesem Jahr wieder eine Reihe von interessanten Fort- und Weiterbildungskursen an. Ein Auszug:Der Kurs dient dem Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten, die es Fachkräften aus gewerblich-technischen Berufen erlaubt, festgelegte Tätigkeiten bei der Inbetriebnahme und Instandhaltung von elektrischen Anlagen oder Maschinen sicher und fachgerecht durchzuführen.Von den Arten, Eigenschaften und Verwendung von Asbest bis hin zu Gesundheitsrisiken und Schutzmaßnahmen sowie rechtlichen Grundlagen für den Umgang mit Asbestzementprodukten nach Gefahrstoffverordnung macht dieser Kurs fit für den Umgang mit Asbest. Weitere Bestandteile des Lehrgangs sind die neuesten Anforderungen nach technischen Regeln für Gefahrstoffe, personelle Anforderungen, Geräte und Materialien, Schutzbekleidung sowie die Durchführung von Sanierungs- und Abbrucharbeiten in Innenräumen. Mit dem Bestehen der abschließenden Prüfung erwerben die Teilnehmer den Sachkundenachweis gemäß TRGS 519 Anlage 4.Der Umgang mit Asbest erfordert einen Sachkundenachweis nach TRGS 519. Seit Änderung der Gefahrstoffverordnung sind diese Sachkundenachweise ab dem Datum der Ausstellung sechs Jahre lang gültig. Vor Ablauf muss ein behördlich anerkannter Fortbildungslehrgang, ein Auffrischungsseminar besucht werden, damit sich die Dauer um weitere sechs Jahre verlängert, gerechnet ab dem Datum des Nachweises. Dieser Lehrgang basiert auf den aktuellen Ergänzungen der Gefahrenstoffverordnung und bringt Interessenten auf den neuesten Stand für die Arbeiten mit dem Gefahrenstoff Asbest. Durch den Besuch des Kurses können Teilnehmer sicherstellen, dass ihr Ursprungszertifikat seine Gültigkeit behält.Weitere Informationen sowie Kontakt: Bildungsservice, Telefon 0621 / 18002-229 oder E-Mail: bildungsservice@hwk-mannheim.de. Weitere Bildungsangebote unter www.hwk-mannheim.de/kurssuche