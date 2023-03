Netzwerktreffen verbindet Unternehmen und regionale Schulen

„Schulewirtschaft“ zu Besuch bei Elsässer Holzbauwerte – Einblick in Arbeit und Ausbildungsmöglichkeiten

Wenn junge Menschen ihren Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft finden sollen, dann müssen alle Wegbegleiter eng zusammenarbeiten: Schulen, öffentliche Stellen und natürlich Ausbildungsbetriebe. Das Netzwerk „Schulewirtschaft“ verbindet die Partner und bringt Beteiligte zum Informationsaustausch zusammen. Gerade erst war es bei „Elsässer Holzbauwerte“ zu Besuch, einem modern aufgestellten Handwerksbetrieb auf der Friesenheimer Insel in Mannheim. 15 Lehrkräfte, Berufsberater der Arbeitsagentur und Ausbildungslotsen nutzen die Gelegenheit, um sich über die Ausbildungsmöglichkeiten in diesem großen regionalen Holzbauunternehmen mit über 40 Mitarbeitern zu informieren. Auch Vertreter der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald waren mit dabei.



„Elsässer Holzbauwerte“ steht als familiengeführtes Unternehmen, das Tradition mit Moderne verbindet, für nachhaltiges Bauen. Gleich zu Beginn der Ausbildung vermittelt der Betrieb diese Werte seinen Auszubildenden, die sich dem Beruf des Zimmerers stellen. Ein Berufsbild, das die interessierte Besuchergruppe hautnah und in typischer Geräuschkulisse erleben durfte. Insbesondere die Dimensionen der Maschinen mit riesigen Sägeblättern und Bohrern sowie die gefertigten Wandelemente für Holzhäuser beeindruckten die Anwesenden. Die Besucher konnten sowohl den Mitarbeitern live bei der Arbeit zuschauen als auch in direkten Kontakt mit am Nachmittag nicht genutzten Maschinen kommen: Die Maschinen durften betreten werden, wodurch die Ausmaße der Arbeitsgeräte eindrücklich unterstrichen wurde. Speziell für die Techniklehrkräfte war die Veranstaltung dank der technischen Informationen und der Materialkunde ganz nach ihrem Geschmack. Sven Cornelius und Robert Meyer führten die Gruppe durch den Betrieb. Sie brachten ihre Expertise zum Besten und signalisierten im angeregten Austausch Offenheit im Hinblick auf Schulkooperationen und Praktika.



Der Tag zeigte, wie wegweisend das Netzwerk „Schulewirtschaft“ als Vermittler fungiert: Die Anwesenden knüpften Kontakte zum Betrieb und untereinander, wodurch der Weg für weitere Zusammentreffen zwischen Unternehmen und regionalen Schulen geebnet ist.