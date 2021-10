Viele Handwerksbetriebe handeln schon heute nachhaltig, zukunftsorientiert und verantwortungsvoll. Doch die wenigsten Betriebe haben diese Informationen veröffentlicht oder in einem Nachhaltigkeitsbericht zusammengefasst.Mit dem Nachhaltigkeitsnavigator der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e.V. (ZWH) können Punkt für Punkt die relevanten Themen erarbeitet und erfasst werden. Mit dem „neuen“ Leitfaden „Nachhaltiges Wirtschaften in Handwerksbetrieben sichtbar machen“ werden die Anforderungen ergänzt. Sowohl der Nachhaltigkeitsnavigator als auch der Leitfaden stützen sich auf die Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) und vereinfachen die Entwicklung einer betrieblichen Nachhaltigkeitserklärung.Weitere Informationen, den Leitfaden und Unterstützung in der Anwendung des Navigators sind erhältlich bei Claudia Joerg von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald unter 0621-18002-151 oder joerg@hwk-mannheim.de