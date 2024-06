Nachhaltig gut aufgestellt? Rundumblick gibt Betrieben im Handwerk darauf die Antwort

Bei einer Veranstaltung am 26. Juni 2024 in Mosbach informieren die Wirtschaftsberater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald über den „Nachhaltigkeitscheck 360°“. Das Format ist seit März dieses Jahres bei der Handwerkskammer im Einsatz und bietet Betrieben die Möglichkeit, einen ersten Ist-Stand im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeitsperformance zu erhalten. „Der Check ist ein kostenfreies Angebot und orientiert sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen“, so Berater Thomas Vorst von der Handwerkskammer in Mannheim. Die Veranstaltung findet am 26. Juni von 18 bis 20 Uhr im Haus des Handwerks, Nadlerstraße 2, in Mosbach statt.Im Zuge des Nachhaltigkeitschecks 360° werde vor Ort im Betrieb besprochen, welche Bedeutung die jeweiligen Ziele für das Unternehmen haben und welchen Beitrag es bereits leiste. „Nachhaltigkeit ist ein sehr weit gefasster Begriff, der zahlreiche Themen vereint: Klima und Umwelt schützen, Energie sparen, Mobilität gestalten“, sagt Thomas Vorst. Genauso gehören jedoch auch soziale und kulturelle Aspekte wie gesunde Mitarbeitende, eine gute Ausbildung, faire Bezahlung und ein respektvolles Miteinander im Betrieb dazu. „Im Handwerk werden viele dieser Themen bereits gelebt, ohne den Begriff der Nachhaltigkeit explizit zu verwenden“, so der Experte zu Umwelt- und Energiefragen bei der Handwerkskammer.Der Nachhaltigkeitscheck 360° bietet Betrieben die Möglichkeit, einen umfassenden Blick auf das Thema der Nachhaltigkeit zu bekommen. Zudem werden erste Maßnahmenansätze besprochen und mit konkreten Informations- und Beratungsangeboten verknüpft. „Mit der Teilnahmebescheinigung kann das Engagement für Nachhaltigkeit schließlich Kunden, Mitarbeitenden und Fachkräften von morgen gezeigt und der Betrieb als attraktives Unternehmen präsentiert werden“, so Vorst.Neben dem Nachhaltigkeitscheck 360° stehen Handwerksbetrieben auch weitere Tools wie die „Klima-Ampel“ aus Baden-Württemberg oder das bundesweit genutzte „e-tool“ zur Verfügung. Diese legen den Schwerpunkt auf eine detaillierte Erhebung der Co2-Emissionen im Unternehmen und die Erarbeitung von potenziellen Einsparmöglichkeiten, während der Nachhaltigkeitscheck 360° Hinweise zur Nachhaltigkeitsperformance gibt.Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich über die Website der Handwerkskammer www.hwk-mannheim.de unter der Rubrik „Betriebsführung“ / „Veranstaltungskalender“, wo im Beitrag „Nachhaltiges Wirtschaften sichert Zukunftsfähigkeit des eigenen Betriebs“ auch weitere Informationen abzurufen sind.Bei Fragen zu Umwelt und Energie steht Handwerksbetrieben Berater Thomas Vorst zur Verfügung, Telefon: 0621 18002-151 oder E-Mail: thomas.vorst@hwk-mannheim.de . Fragen zu Technik, Digitalisierung und Innovation beantwortet Aaron Maier, Telefon: 0621 18002-146, E-Mail: aaron.maier@hwk-mannheim.de