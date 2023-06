Mittler zwischen Technik und Beratung

Noch nie gab es so viele Pkw in Deutschland wie zu Beginn des Jahres 2023 – Tendenz weiter steigend. Die Statistik vermeldete mit rund 48,76 Millionen Autos am 1. Januar den höchsten Wert aller Zeiten. Dass die Deutschen ihr Auto lieben, ist hinlänglich bekannt. Und so verwundert es auch nicht, dass bundesweit betrachtet der beliebteste Ausbildungsberuf im Handwerk bei Männern auch 2022 wieder die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechaniker war. Im Rhein-Neckar-Odenwald-Raum waren zum Jahresende 2022 exakt 643 Menschen in einer solchen Lehre bei der Handwerkskammer registriert.Die Berufe in der Kfz-Branche haben also eine hohe Attraktivität. Dass neue Technologien bei den Kfz-Handwerkern kontinuierlich Einzug halten, macht das Handwerk umso interessanter und steigert gleichzeitig die beruflichen Anforderungen. Mit dem Lehrgang zum geprüften Kfz-Servicetechniker und zur geprüften Kfz-Servicetechnikerin bietet die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald eine fundierte Weiterbildung für Gesellinnen und Gesellen in fahrzeuginstandsetzenden Berufen. Die Kursteilnehmenden lernen in modernen, auf dem neuesten Stand der Technik eingerichteten Werkstätten mit einer Produktvielfalt von namhaften Herstellern, was es heute heißt, im Servicebereich als Mittler zwischen Technik und kompetenter Beratung tätig zu sein.Der Kurs findet in der Bildungsakademie in Wohlgelegen in Teilzeit statt und ist vom 9. Januar bis 4. Mai 2024 terminiert. Kurszeiten sind jeweils dienstags, donnerstags und freitags von 18:00 Uhr bis 21:15 Uhr sowie samstags von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Auf Antrag wird der geprüfte Abschluss zum Kfz-Servicetechniker beziehungsweise zur Kfz-Servicetechnikerin auch als Teil I der Meisterprüfung im Kfz-Techniker-Handwerk anerkannt.Informationen zum Kurs und zu Fördermöglichkeiten sowie Anmeldung beim Bildungsservice der Handwerkskammer, Jutta Kiefer, Telefon 0621 18002-224 oder E-Mail: jutta.kiefer@hwk-mannheim.de. Informationen zu weiteren Fort- und Weiterbildungsangeboten auf der Website der Handwerkskammer unter der Rubrik „Weiterbildung“ auf www.hwk-mannheim.de