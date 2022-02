Mit dem Lernspiel Meisterpower noch bis Juni Preise gewinnen

Noch bis zum 3. Juni 2022 können Schülerinnen und Schüler aller Schularten mit der Online-Handwerkssimulation Meisterpower mit anderen Schulen in einen Wettstreit treten und dabei Sachpreise im Gesamtwert von 7.000 Euro gewinnen.Mit Meisterpower stellen sieben Handwerkskammern in Baden-Württemberg eine kostenlose Lernsoftware zur Verfügung, die Wissensinhalte spielerisch und mit Spaßfaktor vermittelt. Auch bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald kann das Unterrichtsangebot für Schulen beantragt werden. Meisterpower simuliert ein Rollenspiel, bei dem Schülerinnen und Schüler Betriebsabläufe kennenlernen, selbst in die Rolle des Unternehmers schlüpfen und einen virtuellen Handwerksbetrieb leiten. Dabei treffen sie unternehmerische Entscheidungen, indem sie beispielsweise Baustellen bestücken, Ressourcen zielgerichtet einsetzen und die Finanzen immer im Blick behalten.Die Lernsoftware umfasst zehn unabhängig voneinander spielbare Szenarien mit klar definierten Aufgabenstellungen, Hilfestellungen und Feedback. Mit einer Spieldauer pro Szenario von zirka 30 bis 45 Minuten plus Vor- und Nachbereitung lässt sich das Spiel gut in den Unterricht integrieren. Passgenaue Unterrichtsmaterialien unterstützen den Lernerfolg.Der landesweite Online-Wettbewerb, der bereits zum vierten Mal stattfindet, richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Schularten der Klassen 7, 8 und 9 (Niveaustufe 1) sowie Klassen 10 und 11 (Niveaustufe 2). Zu gewinnen gibt es Sachpreise im Gesamtwert von 7.000 Euro. Darüber hinaus wird für jede Niveaustufe des Wettbewerbs ein Landessieger gekürt.Mitmachen lohnt sich, weiß Hannah Reichenecker von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Den letzten Wettbewerb 2020/2021 konnte zum wiederholten Mal die Internationale Gesamtschule Heidelberg gewinnen“, berichtet sie. Am Wettbewerb 2021/2022 können Schulen noch bis zum 3. Juni teilnehmen.Wer sich vorab ein genaueres Bild vom Online-Planspiel machen möchte, findet auf der Meisterpower-Plattform unter https://demo.meister-power.de eine Demoversion.Weitere Informationen und eine kostenfreie Zugangsberechtigung erhalten Schulen bei Hannah Reichenecker, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, unter Telefon 0621 18002-138 oder per E-Mail: reichenecker@hwk-mannheim.de sowie auf www.meister-power.de